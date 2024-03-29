Відома українська акторка вперше знялася у серіалі після загибелі чоловіка на фронті

Надія Хільська зіграла у серіалі "Обіцянка Богу", який покажуть на "1+1 Україна".

1 квітня о 20:15 на 1+1 Україна відбудеться прем'єра драми "Обіцянка Богу". Серіал розповість історію подолання одного з найскладніших випробувань для матері – важкої хвороби дитини. Героїня серіалу потрапить у химерне мереживо життєвих обставин, намагаючись врятувати свого сина.

У головних ролях: зірка серіалу "Катерина", "Ніхто не ідеальний" – Валерія Ходос та відомий глядачам за роллю у проєкті "Хазяйка" – Сергій Радченко. Актор театру та кіно – Юрій Феліпенко, а також – Світлана Гордієнко, яку глядачі могли бачити у серіалі "Папік - 2".

Валерія Ходос

Розповідаємо цікаві факти про новий серіал на "1+1 Україна".

Серіал "Обіцянка Богу" є адаптацією відомого корейського формату "A Pledge to God". Однак, адаптуючи його під наш менталітет, були внесені суттєві зміни у сюжетні лінії, що вплинули на фінал, який відрізняється від оригіналу.

Серіал "Обіцянка Богу"

Протягом всієї історії глядачі побачать героїв у різний віковий період та різноманітних образів. Наприклад, Валерія Ходос з'явиться у серіалі спочатку з довгим волоссям та гривкою, а потім з каре. Але гривка так сподобалась акторці, що вона після завершення знімань зробила її.

Для акторки Надії Хільської роль в "Обіцянці Богу" стала першою після втрати чоловіка – актора Олексія Хільського, який загинув на фронті. Сюжетну лінію адаптували під неї, щоб персонаж Надії транслював важливі меседжі – любов до життя та підтримку близьких у найважчі часи.

Серіал "Обіцянка Богу"

Під час фільмування однієї зі сцен Валерія Ходос настільки проживала момент, що не змогла стримати емоцій та довелось зупиняти знімання.

Валерія Ходос

Акторці Олені Хижній, яка зіграла у серіалі матір головного героя Марка, заради знімань у "Обіцянці Богу" довелось змінити колір волосся.

В одній зі сцен серіалу героїня Ірини Островської грає на роялі. Знімання цієї сцени стали для акторки поверненням в життя, яке було до повномасштабного вторгнення. Адже в реальному житті її рояль потрощили російські окупанти, які вдерлися у будинок Ірини в Бучі і там жили.

Ірина Островська

Не пропустіть прем'єру серіалу "Обіцянка Богу" вже з 1 квітня о 20:15 на "1+1 Україна".

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