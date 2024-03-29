Відома українська акторка вперше знялася у серіалі після загибелі чоловіка на фронті

Надія Хільська зіграла у серіалі "Обіцянка Богу", який покажуть на "1+1 Україна".
1 квітня о 20:15 на 1+1 Україна відбудеться прем'єра драми "Обіцянка Богу". Серіал розповість історію подолання одного з найскладніших випробувань для матері – важкої хвороби дитини. Героїня серіалу потрапить у химерне мереживо життєвих обставин, намагаючись врятувати свого сина.
У головних ролях: зірка серіалу "Катерина", "Ніхто не ідеальний" – Валерія Ходос та відомий глядачам за роллю у проєкті "Хазяйка" – Сергій Радченко. Актор театру та кіно – Юрій Феліпенко, а також – Світлана Гордієнко, яку глядачі могли бачити у серіалі "Папік - 2".
Розповідаємо цікаві факти про новий серіал на "1+1 Україна".
- Серіал "Обіцянка Богу" є адаптацією відомого корейського формату "A Pledge to God". Однак, адаптуючи його під наш менталітет, були внесені суттєві зміни у сюжетні лінії, що вплинули на фінал, який відрізняється від оригіналу.
- Протягом всієї історії глядачі побачать героїв у різний віковий період та різноманітних образів. Наприклад, Валерія Ходос з'явиться у серіалі спочатку з довгим волоссям та гривкою, а потім з каре. Але гривка так сподобалась акторці, що вона після завершення знімань зробила її.
- Для акторки Надії Хільської роль в "Обіцянці Богу" стала першою після втрати чоловіка – актора Олексія Хільського, який загинув на фронті. Сюжетну лінію адаптували під неї, щоб персонаж Надії транслював важливі меседжі – любов до життя та підтримку близьких у найважчі часи.
- Під час фільмування однієї зі сцен Валерія Ходос настільки проживала момент, що не змогла стримати емоцій та довелось зупиняти знімання.
- Акторці Олені Хижній, яка зіграла у серіалі матір головного героя Марка, заради знімань у "Обіцянці Богу" довелось змінити колір волосся.
- В одній зі сцен серіалу героїня Ірини Островської грає на роялі. Знімання цієї сцени стали для акторки поверненням в життя, яке було до повномасштабного вторгнення. Адже в реальному житті її рояль потрощили російські окупанти, які вдерлися у будинок Ірини в Бучі і там жили.
Не пропустіть прем'єру серіалу "Обіцянка Богу" вже з 1 квітня о 20:15 на "1+1 Україна".
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