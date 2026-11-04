Відома українська акторка виїжджає з Києва і пожалілася на ціни: "Простіше все викинути"

Аліна Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

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Відома українська акторка та гумористка Аліна Блажкевич оголосила про виїзд із Києва.

Родина артистки вирішила залишити столицю через безпекову ситуацію. Річ у тім, що Київ потерпає від постійних ворожих обстрілів, а з наближенням зими частішають вимкнення світла. Тож Аліна Блажкевич із сім’єю переїжджає на захід України, де більш безпечно.

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Однак акторка зізналася, що зіткнулася з неприємною проблемою. Вона шокована цінами на перевезення речей.

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«Наша родина вирішила чкурнути з Києва через безпекову ситуацію. Мені сумно, я не хочу, але… Якщо хтось перевозив речі з Києва на захід країни — напишіть мені. Я не розумію логістику цього перевезення. Чи реально це у всіх так дорого?» — зізнається Блажкевич.

Допис Аліни Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Так, Аліна Блажкевич хотіла скористатися послугою перевезення речей. Однак вона каже, що це коштує неабияк дорого. Гумористка дійшла до висновку, що куди легше частину речей викинути і купити потім нові.

«Перевезення коштує стільки, що простіше все викинути і купити нове», — здивувала артистка.

Допис Аліни Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Нагадаємо, нещодавно гумористка Ірина Сопонару зізналася, що разом із чоловіком виїжджає з Києва. Вона вже розкрила, де тепер житиме.

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