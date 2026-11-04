ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1143
Час на прочитання
1 хв

Відома українська акторка виїжджає з Києва і пожалілася на ціни: "Простіше все викинути"

Аліна Блажкевич вирішила залишити столицю через безпекову ситуацію, однак зіткнулася з проблемою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Аліна Блажкевич

Аліна Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Відома українська акторка та гумористка Аліна Блажкевич оголосила про виїзд із Києва.

Родина артистки вирішила залишити столицю через безпекову ситуацію. Річ у тім, що Київ потерпає від постійних ворожих обстрілів, а з наближенням зими частішають вимкнення світла. Тож Аліна Блажкевич із сім’єю переїжджає на захід України, де більш безпечно.

Однак акторка зізналася, що зіткнулася з неприємною проблемою. Вона шокована цінами на перевезення речей.

«Наша родина вирішила чкурнути з Києва через безпекову ситуацію. Мені сумно, я не хочу, але… Якщо хтось перевозив речі з Києва на захід країни — напишіть мені. Я не розумію логістику цього перевезення. Чи реально це у всіх так дорого?» — зізнається Блажкевич.

Допис Аліни Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Допис Аліни Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Так, Аліна Блажкевич хотіла скористатися послугою перевезення речей. Однак вона каже, що це коштує неабияк дорого. Гумористка дійшла до висновку, що куди легше частину речей викинути і купити потім нові.

«Перевезення коштує стільки, що простіше все викинути і купити нове», — здивувала артистка.

Допис Аліни Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Допис Аліни Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Нагадаємо, нещодавно гумористка Ірина Сопонару зізналася, що разом із чоловіком виїжджає з Києва. Вона вже розкрила, де тепер житиме.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie