- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1009
- Час на прочитання
- 2 хв
Відома українська акторка вийшла заміж за військового й зіграла колоритне весілля просто неба
Зіркові молодята розпочали новий етап у компанії найближчих.
Українська акторка Дар’я Творонович вийшла заміж за військового Дениса Капустіна.
Про особливу подію акторка розповіла в Instagram, опублікувавши серію атмосферних кадрів з колоритного святкування. На фото вона постає поруч із коханим біля змайстрованої на дереві весільної арки просто неба.
Творонович для весілля обрала романтичний образ — білу сукню з корсетним ліфом і пишною багатошаровою спідницею зі стрічок. Замість традиційної фати акторка одягнула віночок теж зі стрічками. Денис Капустін був у чорному костюмі та жилеті.
Молодята святкували просто неба серед природи. Для гостей облаштували застілля під шатром. Судячи з кадрів, вечір минув далеко від офіціозу: гості танцювали, водили хороводи та просто насолоджувалися моментом.
У коментарях новоспечену родину вже привітали шанувальники та зіркові друзі.
«Вітаю вас!» — Павло Текучев
Свято життя! Вітаю вас, щастя безмежного
Многая літа молодим!
Яка краса. Бажаємо щастя!
До слова, про роман Дар’ї Творонович із Денисом Капустіним відомо небагато. Акторка лише зрідка ділилася у соцмережах спільними фото, коли чоловік повертався зі служби.
Своєю чергою Творонович прославилася фільмом «Валерія виходить заміж», який був представлений на Венеційському кінофестивалі. Наразі акторка поєднує роботу в українському кіно з театральною діяльністю.
Нагадаємо, нещодавно зірка «Левів на джипі» Роман Щербан також одружився. Комік вже відгуляв весілля та показав перші фото особливого дня.