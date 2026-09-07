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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1009
Час на прочитання
2 хв

Відома українська акторка вийшла заміж за військового й зіграла колоритне весілля просто неба

Зіркові молодята розпочали новий етап у компанії найближчих.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Українська акторка Дар’я Творонович вийшла заміж за військового Дениса Капустіна.

Про особливу подію акторка розповіла в Instagram, опублікувавши серію атмосферних кадрів з колоритного святкування. На фото вона постає поруч із коханим біля змайстрованої на дереві весільної арки просто неба.

Творонович для весілля обрала романтичний образ — білу сукню з корсетним ліфом і пишною багатошаровою спідницею зі стрічок. Замість традиційної фати акторка одягнула віночок теж зі стрічками. Денис Капустін був у чорному костюмі та жилеті.

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Молодята святкували просто неба серед природи. Для гостей облаштували застілля під шатром. Судячи з кадрів, вечір минув далеко від офіціозу: гості танцювали, водили хороводи та просто насолоджувалися моментом.

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

Весілля Дар’ї Творонович і Дениса Капустіна / © instagram.com/tvoronovich

У коментарях новоспечену родину вже привітали шанувальники та зіркові друзі.

  • «Вітаю вас!» — Павло Текучев

  • Свято життя! Вітаю вас, щастя безмежного

  • Многая літа молодим!

  • Яка краса. Бажаємо щастя!

До слова, про роман Дар’ї Творонович із Денисом Капустіним відомо небагато. Акторка лише зрідка ділилася у соцмережах спільними фото, коли чоловік повертався зі служби.

Своєю чергою Творонович прославилася фільмом «Валерія виходить заміж», який був представлений на Венеційському кінофестивалі. Наразі акторка поєднує роботу в українському кіно з театральною діяльністю.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Левів на джипі» Роман Щербан також одружився. Комік вже відгуляв весілля та показав перші фото особливого дня.

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