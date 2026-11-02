Відома українська акторка з 4-річним сином виїхала з України: "Вимушена покинути дім"

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

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Українська модель та акторка Вікторія Маремуха з 4-річним сином виїхала з України.

Знаменитість емігрувала за кордон. Зокрема, вона покинула Київ та оселилась у Лісабоні, Португалія. Це рішення Вікторії Маремухі далося складно. Акторка не приховує, що вже сумує за будинком, який насправді не хотіла покидати. До слова, еміграція артистки була вимушеною. Колишній чоловік-іноземець моделі заявив, що в Києві стає занадто небезпечно — постійні обстріли та відключення електроенергії. Тож, він наполіг на тому, аби Вікторія Маремуха вивезла їхнього спільного 4-річного сина Луку за кордон. Акторка погодилась.

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«Мене так накрило в літаку десь за годину до посадки. Мабуть, тоді прийшло усвідомлення, що я їду не у відпустку (це окреме відчуття — коли ти їдеш не за власним бажанням, а вимушений покинути дім, який любиш). Зранку накрило ще сильніше. І моє філософське „приймати все“ замінило „це несправедливо“. Даю собі пару днів пожити з цим. Не бути сильною, але далі обіцяю собі потроху взятися за створення нового та цікавого розділу свого життя», — говорить акторка.

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Допис Вікторії Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Хоч Вікторії Маремухі було неабияк сумно покидати Україну, і вона насправді цього не хотіла, однак артистка спробує налагодити своє життя за кордоном і сприймає це як новий цікавий розділ. Зараз акторка разом із сином оселилась в його тітки. Згодом знаменитість знайде власне житло, до якого й переїде.

«Пару днів поживемо в красивому будинку тітки Луки, а потім заселимося у своє житло», — запевнила акторка.

Син Вікторії Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Нагадаємо, деякі зірки теж виїхали з Києва, але оселились в межах України. Зокрема, акторка Катерина Тишкевич на зиму оселилась у Вінниці. Щоправда, після переїзду артистка жалілась на прикрий збіг.

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