Відома українська акторка заявила про госпіталізацію й показалася під крапельницями

Українська акторка Катерина Тишкевич опинилася в лікарні через сильне фізичне виснаження та накопичений стрес після напруженого робочого графіка.

Артистка вийшла на зв’язок із лікарні та показала себе під крапельницею у своїх Instagram-історіях. Вона зізналася, що ще до госпіталізації відчувала сильну втому після повернення з Європи. Попри це, не зробила паузу і відразу занурилася в роботу. У її графіку були репетиції, зйомки та рекламні інтеграції. Врешті організм не витримав такого темпу.

«Я інтуїтивно відчувала, що моєму тілу потрібно просто три дні полежати, бо я була сильно виснажена. Це сильний стрес і для психіки, і для тіла. Проте я вирішила, що все можу: побігла скакати, репетирувати, знімати інтеграції тощо. І загриміла в лікарню, тепер на стаціонарі третій день. Я не хочу коментувати, що сталося. Сподіваюся, найстрашніше вже позаду, і я в режимі відновлення», — поділилася акторка.

Нині Тишкевич перебуває під наглядом лікарів і проходить відновлення. Вона також опублікувала фото з палати, на якому видно катетер на руці. За словами акторки, цей досвід змусив її переосмислити ставлення до власного ресурсу та навантаження. Вона закликала не ігнорувати сигнали організму.

«Слухайте своє тіло і не насилуйте його, бо потім така нікому не потрібна є**ністика стається», — додала вона.

