ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
2 хв

Відома українська акторка заявила про госпіталізацію й показалася під крапельницями

Катерина Тишкевич шокувала станом після виснажливого графіка.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич опинилася в лікарні через сильне фізичне виснаження та накопичений стрес після напруженого робочого графіка.

Артистка вийшла на зв’язок із лікарні та показала себе під крапельницею у своїх Instagram-історіях. Вона зізналася, що ще до госпіталізації відчувала сильну втому після повернення з Європи. Попри це, не зробила паузу і відразу занурилася в роботу. У її графіку були репетиції, зйомки та рекламні інтеграції. Врешті організм не витримав такого темпу.

«Я інтуїтивно відчувала, що моєму тілу потрібно просто три дні полежати, бо я була сильно виснажена. Це сильний стрес і для психіки, і для тіла. Проте я вирішила, що все можу: побігла скакати, репетирувати, знімати інтеграції тощо. І загриміла в лікарню, тепер на стаціонарі третій день. Я не хочу коментувати, що сталося. Сподіваюся, найстрашніше вже позаду, і я в режимі відновлення», — поділилася акторка.

Instagram-історія Катерини Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нині Тишкевич перебуває під наглядом лікарів і проходить відновлення. Вона також опублікувала фото з палати, на якому видно катетер на руці. За словами акторки, цей досвід змусив її переосмислити ставлення до власного ресурсу та навантаження. Вона закликала не ігнорувати сигнали організму.

«Слухайте своє тіло і не насилуйте його, бо потім така нікому не потрібна є**ністика стається», — додала вона.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona занепокоїла поверненням серйозного діагнозу і як від цього змінилася її зовнішність.

Дата публікації
Кількість переглядів
237
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie