Відома українська акторка заінтригувала зізнанням про свого чоловіка за кордоном: "Буває по-різному"

Любава натякнула, що незабаром ситуація у їхній родині проясниться.

Віра Хмельницька
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Любава Грешнова і її чоловік Михайло Пшеничний

Любава Грешнова і її чоловік Михайло Пшеничний

Відома українська акторка Любава Грешнова, яка наприкінці минулого року переживала серйозну кризу у шлюбі, розповіла про чоловіка — актора Михайла Пшеничного.

Зірка останнім часом рідко з’являється з обранцем на публіці та майже не публікує спільний контент. Раніше Грешнова розповідала, що під час повномасштабної війни Пшеничний живе у Польщі й не повертається до України через відсутність роботи. Цього разу акторка лише коротко прокоментувала ситуацію, зазначивши, що з місцеперебуванням чоловіка «буває по-різному».

Водночас вона не стала вдаватися в деталі, натякнувши, що більше про це зможе розповісти сам Пшеничний — але пізніше. За словами Грешнової, незабаром ситуація проясниться, і тоді не доведеться будувати здогадки. Також Любава зазначила, що їхній син Михайлик, якому нещодавно виповнилося дев’ять років, теж уникає публічності й рідко супроводжує її на заходах.

«Чоловік і син не люблять заходи. Частенько може піти зі мною моя мама. Але здебільшого я роблю це одна. Думаю, що дуже скоро все стане на свої місця й не треба буде жити домислами. Він прокоментує», — зазначила Любава в коментарі «Ранок у великому місті».

Зауважимо, що на сторінці в Instagram Михайло Пшеничний активно підтримує акторську діяльність дружини в Україні. Своєю чергою він теж не відійшов від акторства — грає у виставах, зокрема благодійних. Щоправда, гастролює лише за кордоном.

