Відома українська акторка закрутила новий роман і зізналася, як коханий реагує на її 13-річну доньку

Трегубова вже давно була знайома з обранцем.

Українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова, яка нещодавно розсекретила нові стосунки, розкрила більше подробиць про свого бойфренда.

Зазвичай артистка тримає своє особисте життя за сімома замками. Але для проєкту "Ближче до зірок" вона зробила виняток і розповіла про нового загадкового обранця. За словами Дар’ї, новим коханим став її давній знайомий, з яким донедавна вони товаришували. Проте пів року тому все кардинально змінилося та дружба переросла в роман.

"Ми з хлопцем знайомі дуже давно. Близько шести років. Але серйозні стосунки почалися пів року тому", - розсекретила Трегубова.

Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Акторка також зізналася, що бойфренд легко знайшов спільну мову з донькою Поліною від її попереднього шлюбу. Як каже Дар’я, він завжди піклується про подарунки для підлітка та загалом робить їхнє життя кращим.

"Абсолютно всі спілкуємося. Мій хлопець їй теж робив подарунки: шопінг, на день народження. Поля щаслива, а я дуже вдячна. Якщо з чоловіком життя не стає кращим, то не потрібен цей чоловік. А моє життя стає кращим. Вважаю, це прекрасно", - замилувала акторка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Василіса Фролова приголомшила змінами в особистому житті. Зірка вдруге вийшла заміж і показала чоловіка, від якого вже має сина.

Читайте також: