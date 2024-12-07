Відома українська акторка закрутила новий роман за вісім місяців після розлучення

Відома українська акторка Анастасія Цимбалару вперше за тривалий час прокоментувала особисте життя.

Як відомо, артистка, зокрема після розлучення із зіркою "Спіймати Кайдаша" Григорієм Баклановим, майже не афішує своє особисте. Втім, схоже, за вісім місяців після розриву Анастасія все ж знайшла своє щастя. Про це вона натякнула у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Щоправда, щаслива Цимбалару не розкрила усіх карт одразу. Без жодних подробиць знаменитість лишень зазначила, що новий бойфренд їй дуже припав до душі й вони насолоджуються часом, проведеним разом. Судячи з цього, пара лише починає вибудовувати стосунки.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Серце закохане. У мене є людина, з якою мені приємно проводити вільний час", - заінтригувала акторка лаконічною заявою.

Нагадаємо, нещодавно 42-річний лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець замилував рідкісними фото з новою коханою, піарницею Юлією. Пара вже тривалий час інтригує фанів своїм романом і своїми ніжними поцілунками на фото щоразу більше підливає олії у вогонь.

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