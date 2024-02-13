Відома українська акторка закрутила роман із чоловіком, старшим за неї на 10 років

Відома українська акторка Ірина Кудашова, яка прославилася завдяки зніманням у серіалі "Школа", зізналась, що більше не самотня.

У програмі "Ранок у великому місті" 24-річна знаменитість поділилася, що перебуває у стосунках із чоловіком, який старший за неї на 10 років. Хоч свого коханого акторка поки що приховує, однак історію їхнього знайомства розкрила. Так, своє кохання Кудашова зустріла в Мережі. Згодом віртуальне спілкування переросло в реальне життя, а після – в романтичні стосунки.

"Він мені написав, почалося спілкування на відстані, так і познайомилися", - розсекретила акторка.

Ірина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова також поділилася, що кохання зустріла не завдяки своїй творчій професії. Бойфренд знаменитості взагалі з акторством жодним чином не пов'язаний. Чоловік має технічну професію.

"Він взагалі жодним чином не пов'язаний з творчістю, він абсолютно в технічній професії", - зізналась артистка.

Ірина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Нагадаємо, нещодавно 18-річна донька Олі Полякової зізналась, що закрутила новий роман. Маша вже показала свого коханого та зізналась, чи живуть вони разом.

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