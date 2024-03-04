Відома українська акторка закрутила роман із колегою за серіалом

Вже цього понеділка, 4 березня, о 20:30 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра авантюрної мелодрами "Ніхто не ідеальний". У новому серіалі глядачі побачать зірок Валерію Ходос, Олексія Нагрудного, Анатолія Тихомирова.

Головні ролі зіграли - молода українська акторка Тетяна Злова та зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай. Для Тетяни знімання у серіалі стали особливими не тільки тому, що це перша її велика роль. На знімальному майданчику акторка зустріла своє кохання. Під час роботи над "Ніхто не ідеальний" Тетяна почала зустрічатися зі своїм колегою Богданом Буйлуком, який у серіалі грає кар'єриста, готового піти на все, аби досягти своїх цілей.

Тетяна Злова та Богдан Буйлук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ми почали більше дізнаватися одне про одного, говорити і, десь наприкінці літа, вирішили продовжувати спілкування, щоб дати шанс йому перерости в дещо більше", - розповіла Тетяна в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 1+1.

Зараз пара у соцмережах часто ділиться спільними фото, на яких показує, як проводить час.

"Богдан досить нетривіальна, розумна і десь навіть геніальна людина. Мені сподобалися його особистісні якості, а ще абсолютна підтримка, якої мені бракувало в житті. Від нього я отримую 0% засудження і 100% розуміння", - зізналась акторка.

Тетяна Злова та Богдан Буйлук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, серіал "Ніхто не ідеальний" - розповість історію про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сім'ю. Напередодні свого 18-річчя Саша приїжджає до будинку свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці і отримати половину сімейного бізнесу. Однак її очікування на теплий та радісний прийом виявляється ілюзією. Приїзд Саші стає причиною закінчення спокійного життя будинку, розкриттям таємниць минулого та початком нової історії кохання. Деякі члени сім'ї готові на все, аби позбутись небажаної гості. Проте дівчина не відступиться. Вона розробляє свій план гри, спрямований на помсту кривдникам, розкриття таємниць родини, відновлення правди.

Не пропустіть прем'єру серіалу "Ніхто не ідеальний" 4 березня о 20:30 на "1+1 Україна".

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