Відома українська акторка закрутила роман з іноземцем: "Українізую, як можу"

Зірка фільму "Аврора", українська акторка Анастасія Зюркалова, яка нещодавно розповідала про ставлення до зрадниці-продюсерки Байрак, розповіла про нові стосунки, які розпочалися в еміграції до Канади.

Так, знаменитість вперше зізналася, що після багатьох років нещасливих романів вона зустріла чоловіка своєї мрії, який підтримує та піклується про неї. До речі, познайомилася пара під час постановки вистави, адже коханий Анастасії також актор. За словами зірки, вона всебічно намагається українізувати обранця вже майже рік. Ба більше, він вже й сам почав цікавитися історією України.

"Одна з причин, чому я поки що не планую повертатися з Канади, я зустріла тут кохання. Для мене це було боже благословення, тому що стільки років в Україні я не могла побудувати нормальних здорових стосунків. Це були романи, нещасне кохання і завжди воно боліло. Тут я зустріла неймовірного чоловіка-канадійця, який мене підтримує. Я його намагаюся українізувати. Я розповідаю про Україну, своє місто, історію... Він зацікавився козацтвом. Готую для нього українські страви. Українізую, як можу. Він підтримує Україну. Він теж актор і ми познайомилися, коли робили виставу. Ще немає року (стосунків – прим. ред.), але здається, що знаємо один одного все життя", - розповіла Анастасія в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Анастасія Зюркалова. Фото: Instagram Анастасії Зюркалової

Також Зюркалова зізналася, що з батьками її обранець вже знайомий дистанційно. Тепер вони обидва чекають на перемогу України, щоб мати змогу на Батьківщині познайомитися вже вживу.

"Ми спілкувалися телефоном (з батьками – прим. ред.). Але ми разом мріємо, що зможемо незабаром приїхати до України і я познайомлю його з батьками. Вже чекаю, коли зможу показати йому Київ і де працюю…", - додала акторка.

Нагадаємо, раніше 44-річна акторка Катерина Кістень також розповідала, що в еміграції зустріла своє кохання та як долає з коханим-іноземцем непорозуміння.

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