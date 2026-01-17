Відома українська акторка закрутила новий роман і заінтригувала каблучкою з чималим діамантом

Ірина Кудашова

Українська акторка Ірина Кудашова, відома глядачам за роллю у серіалі «Школа», закрутила новий роман.

Минуло лише чотири місяці після її розставання зі старшим на 10 років ексбойфрендом, а зірка вже дала шанувальникам привід для нових обговорень. Так, у фотоблогу акторка опублікувала ефектний кадр, на якому показала розкішну каблучку з помітним діамантом на безіменному пальці лівої руки. Такий жест миттєво спровокував хвилю чуток про можливі заручини та новий етап у її особистому житті.

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Втім, сама Кудашова вирішила одразу розставити всі крапки над «і». Зірка зізналася, що коштовну прикрасу їй подарував новий коханий, але про весілля поки що не йдеться. За словами акторки, це лише символ серйозних намірів і початку нових стосунків, а не офіційне освідчення. І розсекретила, що із загадковим чоловіком вона «знайома три місяці, а в стосунках — два».

«Я сказала „так“? Це не знімання, не фейк, але ще не пропозиція. Just promise ring (просто кільце-обіцянка — з англ.). Не була фанаткою діамантів до цієї каблучки, але ви просто подивіться, яка вона неймовірна. Ну хіба не як для справжньої принцеси?» — поділилася щаслива акторка.

Допис Ірини Кудашової / © instagram.com/irinaa_kudashova

Публікація Ірини зібрала сотні теплих коментарів від прихильників і колег по цеху. Зокрема, зіркові подруги не приховували радості за акторку та щиро вітали її з новим етапом у житті, який, судячи з краєвидів фото, розпочався за кордоном.

«Боже, Ірочко, вітаю» — Наталка Денисенко

Як тобі пасує! Маленька, ти заслуговуєш на все! Вітаю тебе

«Кайф, вітаю, не дарма ночами спілкувалась і не висипалась» — Анна Саліванчук

