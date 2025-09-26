Відома українська акторка закрутила роман після розлучення й розкрила, чи знайомі її діти з коханим

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

Реклама

Українська акторка Олена Світлицька, яка на початку цього року повідомила про розлучення, заінтригувала змінами в особистому житті.

Зірка повідомила, що більше не самотня. У її житті з'явився новий обранець, подробицями про якого вона не стала ділитися. Світлицька лишень зазначила, що почувається щасливою поруч з коханим, адже має з ним багато спільного.

"Моє серце зайняте. Є чоловік, якого я кохаю. На жаль, поки нічого не можу розповідати. Всьому свій час. Разом не живемо. Він дуже талановитий, красивий і ми маємо дуже багато спільних цінностей. Все, що можу сказати", — заявила акторка в коментарі "Тур зірками".

Реклама

Олена також розповіла про ставлення її двох дітей від колишнього шлюбу до загадкового чоловіка. За словами знаменитості, їхнього знайомства поки не відбулося. Вона переконана, що це станеться, але у найближчому майбутньому.

Олена Світлицька / © instagram.com/olena_svitlytska

"Я поки дуже обережно ставлюся до знайомства дітей з новим чоловіком. Коли буду точно впевнена внутрішньо… Бо нещодавно у них був інший чоловік, їхній тато, в домі. Тому зараз близько знайомства не відбулося. Дітки почуваються класно, вони щасливі. Навіть набагато краще, ніж тоді, коли у стосунках з чоловіком ми сварилися. Зараз все навпаки чудово", — пояснила Світлицька.

Водночас зіркова мама поділилася, що її стосунки з колишнім чоловіком Миколою значно налагодилися. І якщо раніше вони сварилися при дітях, то зараз все це у минулому. Наразі вони спільно виховують двох донечок і мирно розподіляють батьківські обов'язки.

"Мій колишній дуже адекватний. Він дуже добра людина. Завжди йде на поступки. І якщо мені потрібно на знімання, то я завжди можу зателефонувати й він візьме їх до себе. А якщо ні — беру няню", — додала артистка.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно акторка Ірина Кудашова заявила про новий етап в особистому житті. Зірка розійшлася зі старшим бойфрендом і назвала причину.