Відома українська акторка заявила про кризу з чоловіком після 9 років шлюбу: "Зараз непросто"

Українська акторка Олена Світлицька, яка цьогоріч зробила пластичну операцію, неочікувано заговорила про непорозуміння у шлюбі.

Артистка з коханим Миколою перебувають у шлюбі близько 10 років. Раніше Олена доволі часто ділилася родинним контентом у соцмережах, проте віднедавна припинила. І як виявилося цьому є причина. Як говорить Світлицька, її стосунки з чоловіком дійсно погіршилися й нині вона проходить деякі трансформації. Акторка не стала вдаватися в подробиці труднощів, але зазначила, що на них значно вплинула саме війна.

"Дійсно у нас зараз дуже непростий період, але ми над цим працюємо. Ми все-таки 10 років разом, 9 років у шлюбі. Я думаю, що це нормально, коли пари проживають кризи. Навіть перед концертом я його кликала поїхати разом, але, на жаль, він сказав, що у нього немає настрою їхати зі мною. Він залишився вдома з дітьми. Тому так, зараз непросто, але це нормально. Можу сказати одне слово, яке стало причиною – це війна. От коли почалася війна, з нею почалася розвиватися криза", - зізналася Олена в коментарі "Люкс ФМ".

Олена Світлицька з родиною / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Нагадаємо, нещодавно співак Женя Галич з гурту O.Torvald уперше прокоментував чутки про зради дружині. Виконавець зізнався, як кохана за кордоном реагує на його висловлювання про побачення з відомими зірками в Україні.

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