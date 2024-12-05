Відома українська акторка заявила про намір піти воювати на фронт: "Потроху готуюсь, вчуся"

Зірка серіалу "Перші ластівки", акторка Анастасія Пустовіт, у якої служить коханий, заговорила про бажання піти воювати на фронт.

Артистка зізнається, що час від часу в неї з'являються подібні думки. Окрім того, вона спілкується з військовими на цю тему. Анастасія Пустовіт вже навчилася надавати першу медичну допомогу, наступний крок – це заняття з тактичної медицини. Хоч акторка готується до служби, однак це не означає, що вже завтра вирушить на фронт.

"Такі думки є, я спілкуюся з військовими на цю тему, але це не означає, що я вже завтра готова піти. Потроху готуюсь, вчуся. Пройшла заняття з надання першої медичної допомоги. Скоро, сподіваюсь, у мене буде заняття з тактичної медицини з одним із колишніх бійців, який зараз веде професійні курси", - розповіла артистка в інтерв'ю Viva!

Анастасія Пустовіт

Анастасія Пустовіт також зазначила, що наразі на фронті воює чимало жінок, однак армія не пристосована для їхніх базових потреб. Тож, за словами акторки, якщо й йти служити, то потрібно обирати підрозділ, аби бути корисним. Знаменитість переконана, що могла б керувати дронами. Поки ж Пустовіт у тилу, то вона активно займається волонтерством і допомагає підрозділам закривати потреби.

"У нас дійсно велика кількість жінок воює, але армія не особливо готова до глобальної мобілізації саме жінок, на мою думку. І тут теж треба думати, обирати підрозділ, де можна бути дійсно корисною. Навряд з мене вийде класний боєць-штурмовик чи бойовий медик. Можливо, я б могла керувати дронами. А поки єдине, що я можу робити завдяки медійності – закривати потреби підрозділів", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно режисер Євген Синельников заговорив про службу в ЗСУ. Він зізнався, чи готовий піти воювати.

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