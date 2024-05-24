Відома українська акторка вперше розповіла про розлучення з чоловіком після 10 років шлюбу

Українська акторка "Жіночого Кварталу" і зірка серіалу "Слуга народу" Ольга Жуковцова вперше розповіла про розлучення з чоловіком Дмитром.

Як зізнається акторка, офіційно їхній шлюб закінчився у день початку повномасштабного вторгнення. За словами Ольги, їй було складно ділити переживання ексчоловіка після того, як свого часу у нього трапився інсульт спинного мозку й він назавжди залишився прикутим до крісла колісного.

"Ми зараз офіційно розлучені. 24 лютого 2022 року. Це не через його травму. Але коли це сталося, я проклинала все життя, а життя навкруги триває. І я постійно з ним, проходжу всі страждання з ним. Я зрозуміла, що ми не цінуємо те, що у нас є. І ще вважаю, що жінка не має ставати повністю твоєю медсестрою. Так дуже сильно змінюються ролі. Мені не вистачило сміливості іноді відходити від його болі. Брати вихідні, знайти тих, хто доглядатиме за ним… Я з ним проговорювала, але "класичні" відповіді людей, які не хочуть йти до психотерапевтів: "Це ти ко*нч*на! У мене все гаразд", - зі сльозами розповіла Ольга в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ольга Жуковцова з ексчоловіком та їхнім сином. Фото: Instagram Ольги Жуковцової

Тож, зірка зробила висновок, що треба присвячувати час собі й тримати баланс у стосунках.

"Усім хочеться, щоб ти був героєм і поклав своє життя заради інших. Потрібен баланс і не забувати про себе. Але це важко, якщо ти не вмієш це робити без проблем, то в стресовій ситуації ніколи не навчишся. Обирати себе треба на простих речах", - пояснила Жуковцова.

Ольга Жуковцова. Фото: Instagram Ольги Жуковцової

Зазначимо, пара познайомилася під час в гри КВК 20 років тому. Згодом через п'ять років вони почали зустрічатися та побралися. 2013 року у них народився син, який нині проживає з батьком у Туреччині.

Читайте також: