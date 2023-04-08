Відома українська акторка зіграла головну роль у кліпі виконавця хіта Take me to Church

Ірландський співак Hozier випустив новий трек під назвою Eat Your Young та емоційний кліп на нього.

Зазначимо, що у відео головну роль зіграла відома українська акторка, яка розвиває кар'єру у Голлівуді Іванна Сахно. За задумом режисера Іванна та Hozier грають закохану пару, яка одружується, але згодом чоловік йде на війну. Повернувшись з фронту, чоловік сильно змінюється, й хоча досі кохає дружину, але через війну стає грубим.

Стосунки героїв показані як вистава, за якою спостерігають дорослі і діти.

Фани Hozier зазначили, що їм дуже сподобалася його нова глибока робота: "Вау! Чоловік, який від'їжджає на війну, мати, яка стає каменем, гнів, який зростав у дитині через те, що її відвернули від справжніх інтересів до традиційної маскулінності, гарна робота!", "Мені подобається, як вони зобразили, що війна "з'їла" його руку, як його гнів на неї "з'їв" її емоції і як вони "з'їли" дитину, змусивши її бути кимось іншим".

Зазначимо, що співак Hozier активно підтримує Україну у повномасштабній війні, яку розв'язала росія. Артист є учасником світової кампанії Stand up for Ukraine, створеної для фінансової підтримки України.

Іванна Сахно – голлівудська акторка українського походження. Вона знімалася у таких стрічках як ситком "Леся+Рома", біографічний фільм "Іван Сила", блокбастер "Тихоокеанський рубіж: Повстання", комедія "Шпигун, який мене кинув", трилер "Пік страху". Від 2013 року акторка живе та працює в США.

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