Відома українська акторка зізналась, що її 8-річна донька змінює ім'я, і пояснила чому

Українська акторка Зоряна Марченко, яка нещодавно розповіла про новий роман, зізналась, що її 8-річна донька змінюватиме ім'я.

Дівчину звати Агафією. Утім, усі рідні називають її Агатою. Тож, донька Марченко, коли отримуватиме паспорт, візьме ім'я Агата. Окрім того, дівчина хоче відмовитися від свого місця народження та вказати нове.

"У житті я на неї кажу Агата, а повне ім'я Агафія. Але ми будемо його змінювати. Вона не хоче бути Агафією, а хоче бути Агатою. Ми будемо змінювати не лише ім'я, а й місце народження. Вона народжена в Росії", - розповіла Зоряна Марченко в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Акторка говорить, що це було рішення її доньки і вона на нього не впливала. Ім'я Агата змінюватиме, адже воно їй не подобається, а от місце народження – бо не хоче асоціюватися з Росією. Також Агата розмірковує й над тим, аби змінити ім'я та по батькові, адже її тато – росіянин та підтримує війну в Україні.

"Вона хоче змінити місце народження, це її ініціатива. Вона сказала, я не хочу, щоб у мене це було там написано. Стосовно імені – їй не подобається, вона хоче так. Щодо по батькові – подивимося. Прізвище, якщо вона захоче змінити, ми змінимо", - додала акторка.

Зоряна Марченко / Фото: instagram.com/zorya_marchenko

Нагадаємо, раніше Зоряна Марченко висловилася про шлюб із російським актором Олександром Ведменським, від якого народила доньку. Акторка також відповіла, чи спілкується з колишнім чоловіком, який палко підтримує війну в Україні.

Читайте також: