Відома українська акторка зізналася, чи зазнає хейту її чоловік, який під час війни живе у Польщі

Українська акторка Тетяна Малкова висловилася про шлюб з чоловіком, режисером Дмитром Малковим під час війни.

Подружжя з трьома дітьми ще на третій тиждень повномасштабного вторгнення емігрували з України до Польщі. Але, оскільки артистка залучена до українських проєктів, то живе на дві країни.

Проте, за словами Малкової, її чоловік продовжує жити в Європі й активно працює над проєктами, покликаними популяризувати українське. Тож режисер не зазнавав утисків з боку українців за його виїзд за кордон.

"Так, працює в Європі (чоловік – прим. ред.). Я не чула докорів, тому що він займається дуже благородною справою. Він знімає патріотичне кіно про Україну для європейців, для того, щоб вони не забували, що в нас відбувається. Він знімається і як актор, і знімає як режисер, тому, на щастя, тих докорів не було", — пояснила акторка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Тетяна Малкова з чоловіком / Фото: instagram.com/tannita_malkova

Але все ж таки Тетяна зізнається, що з коханим у них іноді бувають і кризи. Та вони вирішують їх, виходячи на новий етап подружнього життя. Артистка дуже пишається Дмитром і додає, що дуже вдячна йому за підтримку.

"Він і режисер, і сценарист, і актор. Наші стосунки змінюються взагалі кожного дня, кожного разу це така серйозна тема для випробування, для розвитку. Я йому надзвичайно вдячна, що він, як би важко не було, йому та мені, які б не були нервові такі зриви і багато болючих питань, але так чи інакше ми намагаємося їх вирішувати. І після кожного етапу просто мені відчувається, що наші стосунки на новому рівні, і це дуже класно. Я надзвичайно за це дякую, я його кохаю і це неймовірна людина", — поділилася Малкова.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин також показалася з чоловіком Віталієм Човником за кордоном. Так, під час благодійних концертів у США подружжя отримало від фанів незвичний подарунок.

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