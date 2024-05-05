Відома українська акторка зізналася, як мобілізація чоловіка вплинула на нього: "Війна змінює"

Дружина українського актора Дмитра Сови – акторка Даша Легейда – поділилася, як мобілізація змінила її коханого.

Як зізнається акторка, Дмитро кардинально змінився. Зокрема, після відмови від звичних для нього раніше речей він став менш життєрадісним. Тож тепер, знаменитість мріє про повернення коханого додому.

"Для мене це складне запитання. І я навіть не знаю, як відповісти на нього. Мені дуже важко говорити про себе, аналізувати. Напевно, краще запитувати в людей, які бачать мене збоку. Що стосується Дмитра, то, звичайно, що він змінився. Як і кожен чоловік, який захищає країну. Ой, насправді так важко про це говорити… В якийсь момент мені здалося, що він якось навіть згас. Такі речі, як війна, сильно змінюють. І не в радісну сторону. Він не так багато сміється, як раніше. А Дмитро за характером дуже життєрадісна людина. Йому би бігати зараз марафони, які він любить, багато подорожувати, як робив це раніше – надзвичайно не вистачає цих емоцій. І тепла, і любові, і спілкування, і всього, що пов'язане з простим словом "жити". А замість цього наші хлопці вимушені боронити кров'ю і потом нашу землю. Але життя продовжується, єдине, як вже казала: хочеться бачитися з чоловіком частіше", - зворушила зірка в інтерв'ю oboz.ua.

Дмитро Сова та Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

До того ж зідзвонюватися з коханим і татом, який також служить, вдається дуже рідко.

"Заздалегідь дзвінки не заплануєш. З татом ми розмовляємо, коли в нього є можливість мені зателефонувати, так само – з Дмитром. Зв’язуємося одне з одним, щойно випадає така можливість", - додала Дар'я.

Нагадаємо, раніше акторка Даша Легейда розповідала про місце служби чоловіка Дмитра Сови.

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