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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Відома українська акторка знайшла мертвим тата після СЗЧ: він збирався повернутися на фронт

Олена Олар розповіла про останні місяці життя батька-військового, його проблеми зі здоров'ям і рішення повернутися до підрозділу після СЗЧ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Олена Олар з татом

Олена Олар з татом / © instagram.com/lena.olar

Українська акторка Олена Олар пережила важку втрату — її батько, який служив артилеристом у дев’ятому окремому стрілецькому батальйоні, раптово помер удома.

За словами Олени, батько тривалий час перебував на передовій і брав участь у бойових діях на різних гарячих напрямках. Рідним він майже не розповідав про погіршення самопочуття, хоча мав серйозні проблеми із зором і серцем. Після восьмої контузії військовий просив командира надати йому відпустку для лікування, але, як стверджує акторка, такої можливості не отримав.

«Він пішов у СЗЧ. У нього була восьма контузія. Він достатньо часу просив командира, аби йому дали відпустку полікуватися. Цього не було. Він не влаштовував конфліктів, поїхав до госпіталю. Йому сказали, що все добре, а він почав погано бачити на око, боліло серце. Побратими казали, що його важко носити. Тато був великим, до 100 кг», — пригадала Олар в інтерв’ю «РБК-Україна».

Олена Олар / © WAVE РБК-Україна

Олена Олар / © WAVE РБК-Україна

Стан чоловіка настільки погіршився, що під час останніх бойових виходів він уже не бачив на одне око. За словами доньки, побратимам доводилося буквально «виводити його з позицій за руку». Попри це, батько акторки хотів продовжувати службу, однак просив перевести його до тилового підрозділу або замінити на позиції. Цього не сталося і він пішов у СЗЧ, повідомивши про це попередньо командира.

«Він просив заміни або переведення у тилову частину. Він прослужив чотири роки, а потім 5-7 місяців був у СЗЧ. Потім казав, що у нього почалася каша в голові: погано міркує, забуває… Тато зателефонував командиру й сказав, що збирається йти. У відповідь почув: „Іди, якщо вирішиш повернутися, ми чекаємо на тебе“. Він повернувся додому», — поділилася зірка.

Олена Олар з татом / © instagram.com/lena.olar

Олена Олар з татом / © instagram.com/lena.olar

Пізніше чоловік знову заговорив із донькою про службу. Він відчував «сором» та хотів повернутися до свого підрозділу. Родина підтримала його намір і почала шукати можливість оформити повернення.

«Ми шукали шляхи. Навіть бла розмова з адвокатом: до якого командира звернутися, аби повернутися йому у його підрозділ. Він казав, що фізично здоровий, бо не отримав поранень, але внутрішньо мертвий давно», — зізналася акторка.

На жаль, життя чоловіка раптово обірвалося. Олена знайшла найріднішу людину вдома без ознак життя після того, як він декілька днів не виходив на зв’язок. За її словами, у нього зупинилося серце. Це залишило по собі велику травму. Акторка зі сльозами говорить, що досі згадує «картинки» того страшного дня й «ніколи не забуде».

Олена Олар на прощанні з татом / © instagram.com/lena.olar

Олена Олар на прощанні з татом / © instagram.com/lena.olar

«Я зайшла в хату і знайшла тата на підлозі. Він був у душі, був одягнений. У нього зупинилося серце. Звинувачувала себе, бо я могла в ті дні бути вдома. Почалася істерика. Це важко. Я вибігла на вулицю, кричала. Викликала поліцію. Він робив те, що мав, і як міг, допускаючи помилки. Не ідеалізую його. Але я його безмежно поважаю, що він робив для нас і для країни», — наголосила зірка.

Попри те, що батько Олени перебував у СЗЧ, акторка звернулася до представників територіального центру комплектування з проханням організувати військове прощання. За її словами, там погодилися провести церемонію з усіма належними почестями.

Нагадаємо, нещодавно помер народний артист України Євген Шах, який озвучив Дамблдора з «Гаррі Поттера». Актор присвятив близько 60 років сцені й глядачам.

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