Відома українська акторка зробила пластичну операцію – Мішина й Саліванчук відреагували

Олена Світлицька пояснила навіщо лягла під ніж і показала "до" та "після".

Українська акторка Олена Світлицька поділилася кадрами з операційної, де їй робили мамопластику.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кадри, як минало її хірургічне втручання. Спочатку медики ввели Олену в наркоз. А потім приступили безпосередньо до операції. І одразу після неї хірургиня поділилася фото до та після грудей акторки.

Олена Світлицька / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

До слова, Світлицька виховує двох доньок. За її словами, саме після грудного вигодовування дітей вона стала незадоволена своїми формами, тому вдалася до таких змін. Акторка зазначила, що рубців після операції не залишиться, оскільки розрізи для імплантів робили під пахвами. І додала, що її підхід до вибору лікарів був дуже серйозним.

Олена Світлицька / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

"Двох дівчат я годувала сумарно чотири роки. Я давно про це думала! Дуже довго шукала лікаря, який підійшов би мені за роботами і енергетикою. Рубців на грудях не буде. Я перечитала всі документи і врахувала всі ризики. Це серйозна операція, і я дуже відповідально до цього поставилася", - написала у фотоблогу акторка.

Своєю чергою на таку новину відреагували деякі колеги Світлицької. Зокрема, акторки Ксенія Мішина та Анна Саліванчук. Зірки у своїх соцмережах були приголомшеними такою новиною.

Олена Світлицька / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Олена Світлицька / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Нагадаємо, нещодавно мамопластику зробила українська співачка MamaRika. Вона також показала, який вигляд мала одразу після операції.

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