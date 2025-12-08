Відома українська акторка звільнилася з театру й приголомшила заявою: "Приноситиму більше користі"

Дарина Федина

Реклама

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша», акторка Дарина Федина, яка нещодавно показувала фото з весілля, неочікувано оголосила про зміни у своєму професійному житті.

Зірка повідомила, що завершує роботу в Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької та бере паузу в акторстві. В інтерв’ю Аліні Доротюк акторка зізналася, що переживає період переосмислення та готова шукати себе поза творчою сферою. За словами Дарини, вона поки не називає це остаточним рішенням, але не виключає можливості кардинальної зміни шляху.

«Мені треба трішки відпочити. Зараз я не беру проєктів. Маю ще завершити роботу в театрі Заньковецької. Але окрім цього, для мене все. Хочу пошукати себе в іншій сфері, де мені буде комфортніше і я приноситиму більше користі. Напевно, це дуже гучно звучить — „я йду з професії“. Але не хочеться так казати», — зазначила артистка.

Реклама

Дарина Федина

Акторка наголосила, що сьогодні її пріоритет — бути корисною для країни. Тож заінтригувала планами бути дотичною до війська, але не безпосередньо воювати зі зброєю в руках. Вона наголосила, що є безліч інших напрямів, де вона може знайти себе.

«Зараз намагаюсь вчитися й пробувати різні сфери, щоб зрозуміти, що підходить мені найбільше. Тому немає чіткості. Мій пріоритет — бути більш корисною для Сил Оборони. Бо яким акторством я займатимусь у разі окупації. Є дуже багато різної роботи, яка не обов’язково у війську. Але я знайду для себе те місце, де я почуватимуся корисною», — пояснила Федина.

Нагадаємо, нещодавно співак Степан Гіга призупинив свою концертну діяльність через погіршення стану здоров’я. Його найближчі виступи скасували. А у команді зірки вже відреагували на чутки про ампутацію ноги.