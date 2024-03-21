Відома українська блогерка потрапила в жахливу аварію: її авто повністю розтрощене

Учасниця шоу "Холостяк-10" та переможниця "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях шокувала, що потрапила в жахливу аварію.

Сумною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Блогерка розповіла, що останнім часом переживала депресивний стан, також її мучили проблеми з гормонами та щитовидною залозою, через яку погіршився зір. Попри кепське самопочуття, Анна Неплях сіла за кермо та вирушила з Києва до Дніпра, адже мала там справи.

"Сьогодні (21 березня – прим. ред.) я точно знала, що мені треба до Дніпра. Нічний обстріл ракетами, недосип, перевтома, проблеми зі здоров'ям, та я все одно виїжджаю до Дніпра, бо справи не зачекають. Я ще думала про водія, бо стан такий собі, але подумала про те, що не за кермом, а пасажиром, мене ще більше буде нудити, ніж я сама в процесі…", - поділилася блогерка.

Анна Неплях потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

Дорогою до Дніпра Анна Неплях потрапила в моторошну ДТП. Знаменитість не впоралася з кермуванням і на швидкості влетіла в огорожу. Блогерку вдарила подушка безпеки, після чого її витягли з авто.

Анна Неплях потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

"Мені залишалося 200 км до Дніпра. Погода супер, та дорога - не завжди. Мені навігатор різко показує поворот праворуч, я не даю раду управлінню і на швидкості врізаюся. Із постраждалих - лише я і моє авто. Авто вдаряється, мене б'є подушка, я бачу, як мене вже люди намагаються витягнути з машини, зі словами: "Швидку? Жива? Води?" - розповіла Неплях.

Анна Неплях потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

Блогерка говорить, що нині добре почувається, єдине що вона вдарилася обличчям і рукою. Та від машини не залишилося живого місця, тож її забрав евакуатор. Утім, Анна не засмучується. Вона вдячна, що з нею все добре, а от авто, за її словами, то всього-на-всього залізо.

Анна Неплях потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

"Зараз зі мною все ок, ну, якщо можна так сказати, забите обличчя і рука, стан шоку…З машиною - ні, але то залізо, дякую, що такою ціною ти зупиняєш мене і даєш шанс. Дякую всім, хто швидко відреагував і запропонував свою допомогу! Ви - моя опора! Таке життя, воно бентежне…Бережіть себе, слухайте свій організм, піклуйтеся про здоров'я і не сідайте за кермо, якщо відчуваєте, що не треба!" – поділилася блогерка.

Анна Неплях потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/neplyah

Нагадаємо, нещодавно співачка SHADU потрапила в ДТП. Ксенія Шадурська показала фото з місця події та розповіла, як почувається.

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