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Відома українська блогерка розкрила, скільки коштує замовити Вєрку Сердючку на приватний захід

Відома українська блогерка розкрила, скільки коштує замовити Вєрку Сердючку на приватний захід

Відома українська блогерка розкрила, скільки коштує замовити Вєрку Сердючку на приватний захід

Стася Макєєва і Вєрка Сердючка

Стася Макєєва зізналася, який гонорар вона платила артистці.

Українська блогерка, учасниця проєкту "Супермама" Стася Макєєва розкрила свої витрати на масштабне гендер-паті.

Так, ще у травні вагітна знаменитість відгуляла вечірку, на якій разом з гостями дізналася, що очікує на сина. До слова, подія обійшлася блогерці у доволі кругленьку суму, адже родина запросила виступити Вєрку Сердючку та її бенд. За словами Макєєвої, таке рішення було прийнято через бажання запам'ятати гендер-паті на якнайдовший період. Так, разом з чоловіком блогерка витратила 80 тис. дол. З них – 35 тис. дол. складав гонорар артистів.

"З цією дитиною ми захотіли зробити такі масштаби, щоб нам запам'яталося на все життя. І ми отримали таку насолоду! Так, це закрило наші потреби, про які ми мріяли. Загалом витратили 80 тис. дол., Сердючка обійшлася у 35 тис. дол", - зізналася Стася на шоу "Okay Eva".

Гендер-паті Стасі Макєєвої / ©
Гендер-паті Стасі Макєєвої

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка виступила на музичному фестивалі у Юрмалі. До слова, деякі українці неоднозначно сприйняли її появу там, адже на тій сцені також були присутні артисти, які мають російське походження. А згодом Андрій Данилко зустрівся з Аллою Пугачовою і похизувався спільним фото.

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