Відома українська блогерка розкрила, скільки коштує замовити Вєрку Сердючку на приватний захід

Українська блогерка, учасниця проєкту "Супермама" Стася Макєєва розкрила свої витрати на масштабне гендер-паті.

Так, ще у травні вагітна знаменитість відгуляла вечірку, на якій разом з гостями дізналася, що очікує на сина. До слова, подія обійшлася блогерці у доволі кругленьку суму, адже родина запросила виступити Вєрку Сердючку та її бенд. За словами Макєєвої, таке рішення було прийнято через бажання запам'ятати гендер-паті на якнайдовший період. Так, разом з чоловіком блогерка витратила 80 тис. дол. З них – 35 тис. дол. складав гонорар артистів.

"З цією дитиною ми захотіли зробити такі масштаби, щоб нам запам'яталося на все життя. І ми отримали таку насолоду! Так, це закрило наші потреби, про які ми мріяли. Загалом витратили 80 тис. дол., Сердючка обійшлася у 35 тис. дол", - зізналася Стася на шоу "Okay Eva".

Гендер-паті Стасі Макєєвої

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка виступила на музичному фестивалі у Юрмалі. До слова, деякі українці неоднозначно сприйняли її появу там, адже на тій сцені також були присутні артисти, які мають російське походження. А згодом Андрій Данилко зустрівся з Аллою Пугачовою і похизувався спільним фото.

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

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