Відома українська блогерка розповіла про невиліковний діагноз у 3-річного сина: "Просто не вірила"

Популярна українська блогерка Дарія Пазюк, більш відома як Баба Даша, розповіла про невиліковний діагноз у сина.

Хлопчикові нині три роки. В інтерв'ю Славі Дьоміну блогерка розповіла, що почала бити на сполох, коли дитина не розмовляла, не показувала, чого вона хоче, не вказувала жестами. Врешті, виявилося, що в сина Пазюк сенсорно-моторна алалія. З цим діагнозом, який повністю не виліковується, діти не говорять та не розуміють мовлення.

"У нас сенсорно-моторна алалія. Деякий час я просто не вірила в цей діагноз, я не приймала, я всім казала, що з моєю дитиною все добре. Дитина не реагує, ти його кличеш, а він не реагує. Він гудить, не тицяє пальчиком, не каже, що він хоче, на рівному місці він влаштовує істерику, може зациклюватися на чомусь одному. Алалія та аутизм схожі, але це не аутизм", — розповіла блогерка.

Молодший син блогерки Баби Даші / Фото: скриншот з відео

За словами Даші, вони з сином працюють зі спеціалістами. Наразі в хлопчика неабиякий прогрес у лікуванні, зокрема, нещодавно він вперше сказав слово "мама". Також зірка Мережі зазначила, що не опускатиме рук і зробить все можливе, аби в її сина було повноцінне життя.

"Зараз у Тьоми шалений прогрес, бо ми багато чого робимо. Мені пишуть: "Як ви впоралися, як морально, що робили?". Я кажу, що знаю, як складно, але треба прийняти. У тебе вже така дитина, але вона найкраща, все буде добре. Якщо ти не віриш у свою дитину, хто буде вірити?" – поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка назвала діагноз, через який в їхнього 3-річного сина затримка мовлення. Також Катерина Реп'яхова розповіла про лікування хлопчика.

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