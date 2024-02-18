Відома українська блогерка розсекретила, скільки податків платить і яку суму витрачає на догляд

Відома українська блогерка і співачка Даша Майорова поділилася подробицями скільки коштів віддає на податки і назвала суму, яку витрачає на себе.

За словами Даші, вона вкрай рідко віддає гроші на різноманітні процедури. Так, вона відвідує салони краси, щоб зробити манікюр, і купує доглядову косметику. Тож, підсумувала Майорова, на себе щомісяця вона витрачає близько шести тисяч гривень.

"Я роблю нігті: манікюр і педикюр. Це тисячі чотири. Кремчик – тисяча-дві. З процедур більше нічого не роблю. До тисяч шести на все це виходить ", - поділилася Даша в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Даша Майорова / Фото: instagram.com/dashatm19

До того ж 23-річна блогерка зареєстрована як ФОП, тому сплачує декілька видів податку. Даша вирішила не приховувати цифри, тому перевіривши відповідні документи, які їй надали бухгалтери, вона без вагань зізналася, що зі своїх доходів віддає 100 тис грн кожні три місяці.

"Мені веде бухгалтерію консалтингова фірма. За четвертий квартал 104 тис грн єдиного податку, а єдиний соціальний внесок – 8 тис грн. Загалом 100 тис грн щоквартально", - зізналася знаменитість.

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