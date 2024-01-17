Відома українська блогерка виходить заміж: її бойфренд витратив на освідчення понад мільйон гривень

Відома українська блогерка-мільйонниця Candy Superstar виходить заміж.

Радісною новиною зірка Мережі поділилася у своєму Instagram. Блогерка показала, як коханий Єгор, з яким вона перебуває у стосунках вже понад п'ять років, освідчився їй.

Candy Superstar виходить заміж

Обранець Candy Superstar тримав свої плани в таємниці, про освідчення знали лише найближчі друзі. Чоловік прикрасив локацію червоними трояндами, кількість яких була п'ять тисяч, а також гелевими кульками у вигляді сердець. На освідчення коханого блогерка відповіла згодою.

Candy Superstar виходить заміж

"Я сказала так! Тепер я - наречена, пишу і досі не можу повірити", - прокоментувала Candy Superstar.

Candy Superstar виходить заміж

До речі, як виявилося, на освідчення бойфренд блогерки витратив понад мільйон гривень. Лише сама обручка з 30 діамантами від Cartier, яку обрав чоловік, коштує на офіційному сайту від 21 тисяч доларів до 40 тисяч доларів.

Candy Superstar виходить заміж

Наразі закохані вже планують весілля. Однак яким саме воно буде - парочка тримає в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова відверто розповіла про особисте життя після розлучення. Знаменитість зізналась, чи перебуває вона зараз у стосунках.

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