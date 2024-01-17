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Відома українська блогерка виходить заміж: її бойфренд витратив на освідчення понад мільйон гривень

Відома українська блогерка виходить заміж: її бойфренд витратив на освідчення понад мільйон гривень

Candy Superstar виходить заміж

Блогерка вже похизувалася розкішною обручкою.

Відома українська блогерка-мільйонниця Candy Superstar виходить заміж.

Радісною новиною зірка Мережі поділилася у своєму Instagram. Блогерка показала, як коханий Єгор, з яким вона перебуває у стосунках вже понад п'ять років, освідчився їй.

Candy Superstar виходить заміж / ©
Candy Superstar виходить заміж

Обранець Candy Superstar тримав свої плани в таємниці, про освідчення знали лише найближчі друзі. Чоловік прикрасив локацію червоними трояндами, кількість яких була п'ять тисяч, а також гелевими кульками у вигляді сердець. На освідчення коханого блогерка відповіла згодою.

Candy Superstar виходить заміж / ©
Candy Superstar виходить заміж

"Я сказала так! Тепер я - наречена, пишу і досі не можу повірити", - прокоментувала Candy Superstar.

Candy Superstar виходить заміж / ©
Candy Superstar виходить заміж

До речі, як виявилося, на освідчення бойфренд блогерки витратив понад мільйон гривень. Лише сама обручка з 30 діамантами від Cartier, яку обрав чоловік, коштує на офіційному сайту від 21 тисяч доларів до 40 тисяч доларів.

Candy Superstar виходить заміж / ©
Candy Superstar виходить заміж

Наразі закохані вже планують весілля. Однак яким саме воно буде - парочка тримає в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова відверто розповіла про особисте життя після розлучення. Знаменитість зізналась, чи перебуває вона зараз у стосунках.

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