Відома українська блогерка вперше розповіла про конфлікт з Володимиром Остапчуком

Українська журналістка, блогерка й інтерв'юерка Аліна Доротюк вперше за тривалий час розповіла про свій публічний конфлікт з ведучим Володимиром Остапчуком.

На думку Аліни, їхній сварці могла посприяти її дружба з Оленою Войченко, першою дружиною Володимира. До того ж вона саме в інтерв'ю Доротюк свого часу розповіла скандальні подробиці про розлучення з шоуменом.

"У мене є відкритий конфлікт – хоча я не сварилася з людиною – з ведучим Володимиром Остапчуком. Не сподобалося йому, що я подружилася з його першою ексдружиною Оленою Войченко, до якої прекрасно ставлюся", – зізналася Доротюк у себе на Youtube-каналі.

Аліна Доротюк / Фото: instagram.com/alina_dorotiuk_

Втім, чітких пояснень своєї позиції Остапчук блогерці не давав. Тому вона не може зрозуміти такої поведінки шоумена. І додала, що була заблокованою у всіх трьох його дружин. Зокрема, й у теперішньої обраниці – Катерини Полтавської.

"Вова мені жодного разу не телефонував. Я все дізнавалася з його Instagram. І після того, як я була заблокована його другою дружиною Христиною, хоча також чудово до неї ставлюся. І чомусь я виявилася заблокованою в його вже третьої дружини Катерини. Можливо, треба у Володі про це запитати", - додала блогерка.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, що минулоріч Аліна Доротюк взяла скандальне інтерв'ю у ексдружини Володимира Остапчука Олени Войченко. Ведучий не змовчав про образи ексобраниці в його бік, а також прокоментував саму інтерв'юерку. Тоді шоумен зазначив, що Аліна "знає, за який підступний вчинок заблокована в його Instagram". І не став публічно вдаватися в подробиці. Наразі конфлікт так і не вичерпано.

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