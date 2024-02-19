Відома українська блогерка вперше стала мамою і показала малюка

Популярна українська блогерка-мільйонниця Наталі Литвин та її чоловік Олександр Куровський вперше стали батьками.

Про поповнення в родині закохані повідомили в Instagram. Первісток подружжя з'явився на світ 18 лютого. Пологи Наталі минули в одній із лікарень Львова.

Наталі Литвин із чоловіком та сином / Фото: instagram.com/natalilytvyn

Новоспечені батьки також виявилися не забобонними та вже й показала перші фото свого сина. Олександр та Наталі опублікували знімки з малюком, які були зроблені в пологовому.

Чоловік Наталі Литвин із сином / Фото: instagram.com/natalilytvyn

"Найважливіша зустріч нашого життя", - підписали кадри блогери.

Наталі Литвин вперше стала мамою / Фото: instagram.com/natalilytvyn

Наразі Наталі Литвин відновлюється після пологів та відпочиває. Блогерка пообіцяла, що згодом вийде на зв'язок та обов'язково розповість все про народження дитини та перший досвід материнства.

Наталі Литвин із чоловіком та сином / Фото: instagram.com/natalilytvyn

Поки ж Литвин та Куровського з поповненням в родині активно вітають зіркові колеги.

Вітаю, молоді батьки! Ми дуже радіємо за вас! (Саша Бо)

Дочекались! Вітаю у цьому світі! (Володимир Остапчук)

Вітаю! Обіймаю всю сім'ю! Ростіть здорові та щасливі! (alyona alyona)

Гарні дуже! Миру, радості і перманентного щастя! (Микита Добринін)

Нагадаємо, нещодавно блогерка Олександра Литвин вперше стала мамою. Знаменитість за кордоном народила сина та показала його перші фото.

Читайте також: