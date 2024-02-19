Відома українська блогерка вперше стала мамою і показала малюка

У зірки Мережі народився син.
Популярна українська блогерка-мільйонниця Наталі Литвин та її чоловік Олександр Куровський вперше стали батьками.
Про поповнення в родині закохані повідомили в Instagram. Первісток подружжя з'явився на світ 18 лютого. Пологи Наталі минули в одній із лікарень Львова.
Новоспечені батьки також виявилися не забобонними та вже й показала перші фото свого сина. Олександр та Наталі опублікували знімки з малюком, які були зроблені в пологовому.
"Найважливіша зустріч нашого життя", - підписали кадри блогери.
Наразі Наталі Литвин відновлюється після пологів та відпочиває. Блогерка пообіцяла, що згодом вийде на зв'язок та обов'язково розповість все про народження дитини та перший досвід материнства.
Поки ж Литвин та Куровського з поповненням в родині активно вітають зіркові колеги.
- Вітаю, молоді батьки! Ми дуже радіємо за вас! (Саша Бо)
- Дочекались! Вітаю у цьому світі! (Володимир Остапчук)
- Вітаю! Обіймаю всю сім'ю! Ростіть здорові та щасливі! (alyona alyona)
- Гарні дуже! Миру, радості і перманентного щастя! (Микита Добринін)
Нагадаємо, нещодавно блогерка Олександра Литвин вперше стала мамою. Знаменитість за кордоном народила сина та показала його перші фото.
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