Відома українська блогерка вперше стала мамою і розчулила кадрами з виписки

Даша Євтух народила донечку.
Українська блогерка Даша Євтух, відома своїми "розпаковками", народила первістка.
Сьогодні, 23 травня, блогерка сповістила про поповнення в родині. Зірка Мережі народила донечку в Полтаві та вже опублікувала перші кадри з новонародженою і чоловіком, депутатом Олександром Глазовим.
До слова, під стінами пологового зібралися найближчі, щоб привітати родину. Вони підготували квіти, кульки та запросили аніматора у костюмі зайця. Перед зустріччю з крихіткою рідні висловили своє безмежне щастя і привітали з народженням донечки щасливих батьків.
Також новоспечена мама поділилася кадрами, як вона виходила з пологового, де коханий привітав її величезним букетом квітів. До того ж Олександр для всіх присутніх озвучив ім'я донечки – Феміда.
"Нарешті цей день настав", - прокоментувало у підписі подружжя.
Тим часом у коментарях підписники блогерки привітали її з неймовірною подією у житті:
- Дашо та Сашо! Вітаю Вас з народженням такого янголятка! Маленькій донечці здоров'я та спокійних ночей!
- Дашо! Вітаю з донечкою! Нехай росте здоровенька та щаслива!
- Наші вітання з народженням донечки. Малечі щасливого дитинства під мирним небом України
- Нехай ваша донечка живе здорова у вільній сильній незалежній Україні, не знаючи війни та звуку сирен!
Нагадаємо, нещодавно вагітна первістком ведуча Іванна Онуфрійчук розповіла про особливе свято у її родині й показала свекруху.
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