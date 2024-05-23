Відома українська блогерка вперше стала мамою і розчулила кадрами з виписки

Українська блогерка Даша Євтух, відома своїми "розпаковками", народила первістка.

Сьогодні, 23 травня, блогерка сповістила про поповнення в родині. Зірка Мережі народила донечку в Полтаві та вже опублікувала перші кадри з новонародженою і чоловіком, депутатом Олександром Глазовим.

До слова, під стінами пологового зібралися найближчі, щоб привітати родину. Вони підготували квіти, кульки та запросили аніматора у костюмі зайця. Перед зустріччю з крихіткою рідні висловили своє безмежне щастя і привітали з народженням донечки щасливих батьків.

Даша Євтух виписалася з пологового / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух виписалася з пологового / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух виписалася з пологового / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух виписалася з пологового / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Також новоспечена мама поділилася кадрами, як вона виходила з пологового, де коханий привітав її величезним букетом квітів. До того ж Олександр для всіх присутніх озвучив ім'я донечки – Феміда.

Даша Євтух виписалася з пологового / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух виписалася з пологового / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух виписалася з пологового / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

Даша Євтух виписалася з пологового / Фото: instagram.com/dashaevtukh__official

"Нарешті цей день настав", - прокоментувало у підписі подружжя.

Тим часом у коментарях підписники блогерки привітали її з неймовірною подією у житті:

Дашо та Сашо! Вітаю Вас з народженням такого янголятка! Маленькій донечці здоров'я та спокійних ночей!

Дашо! Вітаю з донечкою! Нехай росте здоровенька та щаслива!

Наші вітання з народженням донечки. Малечі щасливого дитинства під мирним небом України

Нехай ваша донечка живе здорова у вільній сильній незалежній Україні, не знаючи війни та звуку сирен!

Нагадаємо, нещодавно вагітна первістком ведуча Іванна Онуфрійчук розповіла про особливе свято у її родині й показала свекруху.

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