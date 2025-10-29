Відома українська блогерка оскандалилася через архівні фото з прапором "ЛНР": реакція Мережі

Єва Коршик / © instagram.com/eva.korshik

У соцмережах обговорюють старі світлини блогерки Єви Коршик, де вона позує на тлі прапора "ЛНР".

Світлини привернули увагу користувачів і викликали хвилю критики. Під удар потрапив і український бренд одягу, який нещодавно представив колаборацію з Коршик. У соцмережі Threads користувачі поцікавилися, чи відповідають цінності інфлюенсерки філософії бренду.

"Як вам ваша амбасадорка? Її цінності відповідають вашим?" — написала юзерка у своєму допису з обуренням.

Дописи юзерки, яка звернула увагу на обурливу світлину Єви Коршик / © скриншот

До дискусії приєдналася скандальна блогерка Олена Мандзюк, зазначивши, що українські бренди часто обирають для співпраці інфлюенсерів без чіткої громадянської позиції. У своїх Instagram-сториз знаменитість підкреслила правильні дії компанії та наголосила на важливості висвітлення проблемних ситуацій: "Ніякого толерування будь-чого російського в Україні та відбілювання людей з проросійськими нахилами".

Реакція Олени Мандзюк на скандал / © скриншот

Сама Єва Коршик також відреагувала на критику у свій бік. Знаменитість спробувала виправдатися, що на момент фото була підлітком і перебувала під впливом російської пропаганди.

"Ці фото не мають нічого спільного зі мною сьогодні. Я чітко визначила свою позицію і повністю підтримую нашу країну", — заявила блогерка.

Пізніше стало відомо, що в результаті скандалу співпраця бренду та Єви Коршик була розірвана. Блогерка додала, що весь свій гонорар від колаборації перерахує на потреби ЗСУ.

Допис Єви Коршик / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських опинилася в центрі скандалу. Через виступ у США з російськомовними піснями та заяви про "какая разніца" відомий український ювелірний бренд розірвав з нею співпрацю. Колишня амбасадорка "Золотого віку" тепер позбулася престижного партнерства.