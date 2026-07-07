Відома українська блогерка після інсульту у 29 років назвала причину: "Стала людиною з інвалідністю"

Аніта Соловей / © instagram.com/anita_solovei

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Українська блогерка Аніта Соловей, яка два роки тому пережила ішемічний інсульт, відверто розповіла, що насправді призвело до важкої недуги.

За словами інфлюенсерки, причиною інсульту стало багаторічне куріння. Про це вона написала в коментарі під відео медичного блогера, присвяченому тому, що інсульт дедалі частіше трапляється у молодому віці. Аніта зізналася, що тривалий час курила IQOS і кальяни та навіть не підозрювала, що це поступово руйнує її судини. Тепер блогерка закликає інших не повторювати її помилок.

«А ще куріння! Я отримала інсульт у 29 років. Причина — куріння! IQOS, кальяни. Я була адептом цього. А судини в цей час руйнувалися. Дуже прошу всіх, хто читає, викинути нафіг то все. Я стала людиною з інвалідністю, а могло бути ще гірше. За здоров’ям стежила, чекапи проходила. Тож кидайте курити і йдіть у зал. Він знижує на 33% імовірність судинних хвороб», — наголосила блогерка.

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Сториз Аніти Соловей / © instagram.com/anita_solovei

Нагадаємо, інсульт у Аніти Соловей стався ще 2024 року просто під час проведення освітнього вебінару. У етері наживо їй раптово стало зле, після чого їй викликали швидку допомогу. У результаті обстежень медики діагностували у 29-річної блогерки ішемічний інсульт.

Після пережитого Соловей тривалий час намагалася зрозуміти, що саме спровокувало хворобу. Тоді вона розповідала, що регулярно проходила медичні обстеження, не мала спадкової схильності до судинних захворювань і почувалася цілком здоровою. Втім, наслідки інсульту виявилися серйозними. Через порушення кровообігу в блогерки різко погіршився зір, а попереду на неї чекала тривала реабілітація.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Білан також спантеличила фанів різким погіршенням самопочуття. Вона показалася у палаті, де їй проводили маніпуляції.

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