Відома українська блогерка поборола рак і шокувала наслідками: "Спалили половину щитовидки"

Наталія Чабан / © instagram.com/natalia_chab

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Українська блогерка та зірка TikTok Наталія Чабан вперше відверто розповіла про боротьбу з онкологічним захворюванням та зізналася, з якими наслідками живе.

Як поділилася знаменитість, діагноз їй поставили ще вісім років тому. У Наталії виявили злоякісну пухлину в ділянці щоки. Через складність випадку дівчині довелося перенести серйозне оперативне втручання. За словами блогерки, вона попросила лікарів провести операцію через внутрішню частину щоки, щоб уникнути помітних шрамів на обличчі. Втім, навіть після успішного видалення пухлини на неї чекало тривале лікування.

Після хірургічного втручання Наталія пройшла курси хіміотерапії та променевої терапії. Саме вони, як зізнається блогерка, залишили низку ускладнень, які впливають на її життя донині. Особливо важкими виявилися наслідки променевої терапії. За словами блогерки, під час лікування були пошкоджені деякі органи та тканини. Крім того, лікування вплинуло на стан зубів і волосся. Наталія зізналася, що волосся змінило свою структуру, а зуби зазнали серйозних ушкоджень.

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Наталія Чабан / © instagram.com/natalia_chab

«Я вісім років у ремісії від раку й ось наслідки, з якими я зіштовхуюсь і досі. Усередині рота в мене є великий шов, бо лікар видаляв пухлину. Через те на обличчі залишилася впадина. Права частина досі сильно набрякає. Мені на обличчя світили радіопроменями й спалили велику слинну залозу. Тепер у роті постійно сухо, і це не відновилося. Також спалили половину щитовидки, яка вже не відновлюється. Зараз я приймаю гормони», — поділилася Наталія у TikTok.

Попри роки ремісії, блогерка говорить, що досі живе зі страхом повернення хвороби. Водночас Наталія наголошує, що після всього пережитого навчилася дивитися на життя інакше. За її словами, усі наслідки лікування є незначною ціною порівняно з можливістю жити далі.

«У мене ще є тривога, що буде рецидив. Я щось знаходжу на тілі — і починається паніка. Тому працюю з психотерапевтом. Але дуже вдячна лікарям і батькам за те, що врятували мені життя. Наслідки — це настільки великий мізер порівняно з тим, що я пережила», — підсумувала зірка Мережі.

До слова, своєю історією Наталія Чабан вирішила нагадати про важливість своєчасної діагностики й турботи про власне здоров'я.

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