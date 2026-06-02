Відома українська блогерка показала понівечене житло після вибухів: "Господи, як же боляче"

Юліана Гнатишин

Масований обстріл Києва та наслідки російської ракетно-дронової атаки 2 червня спричинили руйнування в житлових районах столиці, одною з постраждалих стала українська блогерка Юліана Гнатишин, яка показала наслідки влучання у своєму Instagram.

У місті фіксували масштабні руйнування житлової інфраструктури. Пошкоджені квартири в різних районах столиці. Люди всю ніч провели в укриттях. Частина мешканців прокинулася від вибухової хвилі. Наслідки ударів почали розбирати вже зранку. Блогерка показала власне житло, що зазнало руйнувань: вибиті вікна, уламки та вид з вікна на зруйновану будівлю навпроти, яка палає.

«Господи, як же боляче. Я взагалі не можу прийти до тями і зрозуміти, що сталося, і наскільки це було близько», — написала вона.

Instagram-історії Юліани Гнатишин

На кадрах видно сліди вибухової хвилі, яка дісталася до помешкання попри відстань. Люди в Мережі підтримують блогерку та діляться власними історіями пережитої ночі. Ситуація в місті залишається напруженою після серії ударів.

«58 постраждалих у столиці. З них 40 медики госпіталізували. У тому числі двох дітей. Четверо людей загинули», — повідомив мер Києва.

Рятувальники та комунальні служби працюють на місцях руйнувань. У різних районах продовжують ліквідовувати наслідки атаки та фіксувати пошкодження житлових будинків. Росія 2 червня здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 73 ракети та 656 дронів різних типів. Сили ППО знищили або подавили 642 повітряні цілі, серед них 40 ракет і 602 безпілотники.

