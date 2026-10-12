Відома українська блогерка позбулася старого прізвища чоловіка-"афериста" й розкрила нове

Анастасія Скальницька / © instagram.com/skalnytska.n

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Українська блогерка та бізнесвумен Анастасія Скальницька офіційно позбулася свого старого прізвища.

Так, напередодні зірка розбурхала Мережу своїм зізнанням про колишнього чоловіка Богдана Скальницького. Тоді вона звинуватила його у численних шахрайських схемах і неодноразових зрадах. Після заяви про розрив шлюбу вона також заріклася назавжди змінити своє прізвище, аби не бути з ним більше пов’язаною у жодний спосіб.

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Своєї обіцянки вона дотрималася. Так, блогерка офіційно змінила прізвище і стала Анастасією Фрезією. Про це вона сповістила в Instagram. Зокрема, зняла оригінальне драматичне відео, в якому позує у сукні та намисті з живих квітів.

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Анастасія Фрезія / © instagram.com/freesia.anastasiia

Судячи з цього, стає зрозуміло, що своє прізвище Анастасія пов’язала з назвою власного квіткового магазину. Так само вона вже змінила свій нік у фотоблогу.

«Фрезія Анастасія», — написала зірка Мережі.

У коментарях вже підтримали блогерку Фрезію та засипали компліментами.

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Оце прикольний прикол

Цікаво, що Анастасія вже третій раз змінює своє дівоче прізвище. Так, під час першого заміжжя вона була Талпою, з другим чоловіком так само брала його прізвище, ставши Скальницькою. А тепер же блогерка вирішила відокремити себе від чоловіків і пов’язала ім’я з власним брендом.

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Анастасія Фрезія / © instagram.com/freesia.anastasiia

Скандальне розлучення Анастасії Скальницької — звинувачення, підозри та виправдання блогерки

До слова, про гучне розлучення Анастасії Скальницької Мережа гуде вже не один тиждень. Все почалося з провокативного допису блогерки в Instagram, де вона публічно назвала ексчоловіка Богдана «професійним аферистом». За словами інфлюенсерки, чоловік обманював її щодо фінансів, зраджував, а вона заради нього продавала власне майно й опинилися у шалених боргах.

Одкровення Скальницької викликали бурхливу реакцію в Мережі. Одні користувачі підтримали її, інші ж запідозрили блогерку у фальші та припустили, що історія може бути піаром або частиною спільних фінансових «схем». Згодом інфлюенсерка публічно відреагувала на закиди, заперечила, що розлучення було спланованим, та наголосила, що сама стала жертвою обману.

Анастасія Скальницька та її ексчоловік Богдан / © instagram.com/skalnytska.n

Анастасія також розповіла про зради ексчоловіка, які, за її словами, траплялися ще до весілля та під час вагітності. Проте карати ексобранця у юридичній площині вона все ж не планує, пояснюючи, що він — «батько її сина». Як відомо, блогерка виховує двох дітей від різних шлюбів — неповнолітніх доньку та сина.

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