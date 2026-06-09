Відома українська блогерка шокувала вартістю домашніх пологів і розповіла деталі досвіду

Альона Чарінцева

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Українська блогерка Альона Чарінцева викликала активне обговорення в соцмережах після відвертого інтерв’ю про домашні пологи та витрати на народження дитини.

Історія інфлюенсерки викликала хвилю реакцій через суму, яку родина витратила на пологи вдома. Чарінцева має аудиторію понад 600 тисяч підписників і не приховує свій досвід материнства. Вона свідомо відмовилася від класичного пологового будинку. Проте фінансово це рішення не стало легшим варіантом. Навпаки — витрати виявилися значними навіть для її родини, а саме в чотири тисячі євро — це еквівалентно приблизно 200 тисячам гривень. Окремо довелося оплачувати додаткових медичних спеціалістів, а саме, щоб викликати лікаря, довелося доплатити ще 20 тисяч гривень.

«Якби в нас було більш розвинено все, не було б таких коштів. Тому що за кордоном це надається державою. Якщо ти не в групі ризику, ти можеш обрати народжувати вдома. Від держави тобі надається акушерка», — пояснила блогерка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Альона Чарінцева

За її словами, ключова причина високої вартості — відсутність системної підтримки таких пологів в Україні. Сам формат потребує залучення приватних лікарів і додаткових послуг. У результаті бюджет зростає в рази, навіть якщо йдеться про базовий медичний супровід.

«На пологах були присутні дві акушерки, неонатолог з реанімації і фотограф. Також поряд був чоловік інфлюенсерки», — йдеться в її розповіді.

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