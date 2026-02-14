Відома українська блогерка в Іспанії стала жертвою пограбування і шокувала сумою збитків

Кенді Суперстар / © instagram.com/candy__superstar

Відома українська блогерка-мільйонниця Кенді Суперстар, вона ж Наталія Вуглицька, стала жертвою нахабного пограбування за кордоном.

Знаменитість наразі живе в Іспанії, де орендує віллу. Саме помешкання блогерки нахабно розграбували, про що вона повідомила в Instagram-stories. Ба більше, це сталося, коли Кенді Суперстар була вдома, але просто займалась своїми справами на першому поверсі, а тим часом зловмисник проник на другий.

Кенді Суперстар пограбували / © instagram.com/candy__superstar

"Поки ми ввечері сиділи на першому поверсі та розпаковували посилки, на другому хтось виносив наші речі, а ми навіть не почули. Сигналізація не спрацювала, бо ми ж вдома були", - шокувала блогерка.

Грабіжник проник до будинку, коли Кенді Суперстар була вдома / © instagram.com/candy__superstar

Кенді Суперстар говорить, що зловмисник діяв професійно. Він зрізав проволоку на заборі, поламав шпилі на воротах, вичікував, поки відчинять вікно на провітрювання і при цьому рухався таким чином, аби не потрапити на камери відеоспостереження.

У Кенді Суперстар вкрали брендові речі / © instagram.com/candy__superstar

Врешті, блогерка не одразу зрозуміла, що стала жертвою пограбування, а лише наступного дня. На щастя, цінні речі знаменитість зберігала в сейфі, куди грабіжник не зміг проникнути, а от з гардеробної зникли брендові речі на суму близько двох мільйонів гривень.

Кенді Суперстар пограбували на чималу суму / © instagram.com/candy__superstar

Блогерка звернулась до поліції та написала заяву. Виявилося, що цю віллу, яку орендує знаменитість, грабують не вперше.

Кенді Суперстар вже звернулась за допомогою до поліції / © instagram.com/candy__superstar

"Звісно, ми зателефонували в поліцію. Правда, приїхала вона аж під вечір. Поліцейські все обдивилися, зафіксували і сказали наступного дня приїхати у відділок. А ще почула краєм вуха, як вони між собою говорили, що нашу віллу вже не вперше грабують", - говорить блогерка.