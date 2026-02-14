- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 428
- Час на прочитання
- 2 хв
Відома українська блогерка в Іспанії стала жертвою пограбування і шокувала сумою збитків
Зірка Мережі вже написала заяву до поліції.
Відома українська блогерка-мільйонниця Кенді Суперстар, вона ж Наталія Вуглицька, стала жертвою нахабного пограбування за кордоном.
Знаменитість наразі живе в Іспанії, де орендує віллу. Саме помешкання блогерки нахабно розграбували, про що вона повідомила в Instagram-stories. Ба більше, це сталося, коли Кенді Суперстар була вдома, але просто займалась своїми справами на першому поверсі, а тим часом зловмисник проник на другий.
"Поки ми ввечері сиділи на першому поверсі та розпаковували посилки, на другому хтось виносив наші речі, а ми навіть не почули. Сигналізація не спрацювала, бо ми ж вдома були", - шокувала блогерка.
Кенді Суперстар говорить, що зловмисник діяв професійно. Він зрізав проволоку на заборі, поламав шпилі на воротах, вичікував, поки відчинять вікно на провітрювання і при цьому рухався таким чином, аби не потрапити на камери відеоспостереження.
Врешті, блогерка не одразу зрозуміла, що стала жертвою пограбування, а лише наступного дня. На щастя, цінні речі знаменитість зберігала в сейфі, куди грабіжник не зміг проникнути, а от з гардеробної зникли брендові речі на суму близько двох мільйонів гривень.
Блогерка звернулась до поліції та написала заяву. Виявилося, що цю віллу, яку орендує знаменитість, грабують не вперше.
"Звісно, ми зателефонували в поліцію. Правда, приїхала вона аж під вечір. Поліцейські все обдивилися, зафіксували і сказали наступного дня приїхати у відділок. А ще почула краєм вуха, як вони між собою говорили, що нашу віллу вже не вперше грабують", - говорить блогерка.