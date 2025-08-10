- Дата публікації
Відома українська блогерка вдарила хлопця під час освідчення просто посеред шоу Kalush Orchestra
Зірка ошелешила своєю реакцією на згадку свого колишнього Парфенюка.
На концерті Kalush Orchestra стався гучний інцидент, який набирає обертів у Мережі.
Так, на "Світязь Фест" виступ музикантів перервав несподіваний курйоз. У центрі уваги опинилася їхня нова учасниця гурту, блогерка Сімбочка. Річ у тому, що просто під час шоу на сцену вибіг хлопець і, ставши на коліно, почав освідчуватися зі словами: "Ти вийдеш за мене?".
Збентежена артистка перепитала, чи це не жарт, але той запевнив, що має серйозні наміри. Сімбочка намагалася згладити момент, адже, схоже, не захотіла давати публічну відповідь: "Давай ми поговоримо про це… Просто це повинно було бути не тут, не зараз. Давай я подумаю, добре?".
Однак романтична обстановка різко загострилася, коли чоловік після уникання відповіді Сімбочки видав фразу про її екснареченого, співака Іллю Парфенюка: "Якщо б тут стояв Parfeniuk, ти б довго не думала". Після цього блогерка миттєво декілька разів вдарила хлопця в обличчя. Той спробував пояснити, що це був лише жарт, але момент вже розлетівся Мережею.
Відео, яке опублікувала у TikTok юзерка з ніком yanchuuuukdarinka вже стало набирати як перегляди, так і хвилю коментарів:
Таке враження, ніби її спеціально намагаються опозорити
Рестлінг з Джон Сімбочкою
Постанова 100%
Я не вірю, що ця група ще нещодавно була гордістю всієї України
Бо не потрібно її драконити. Він знає, що для неї ця тема болюча і наче навмисно починає про нього говорити
