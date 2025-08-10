Відома українська блогерка вдарила хлопця під час освідчення просто посеред шоу Kalush Orchestra

Сімбочка і Kalush Orchestra

На концерті Kalush Orchestra стався гучний інцидент, який набирає обертів у Мережі.

Так, на "Світязь Фест" виступ музикантів перервав несподіваний курйоз. У центрі уваги опинилася їхня нова учасниця гурту, блогерка Сімбочка. Річ у тому, що просто під час шоу на сцену вибіг хлопець і, ставши на коліно, почав освідчуватися зі словами: "Ти вийдеш за мене?".

Збентежена артистка перепитала, чи це не жарт, але той запевнив, що має серйозні наміри. Сімбочка намагалася згладити момент, адже, схоже, не захотіла давати публічну відповідь: "Давай ми поговоримо про це… Просто це повинно було бути не тут, не зараз. Давай я подумаю, добре?".

Однак романтична обстановка різко загострилася, коли чоловік після уникання відповіді Сімбочки видав фразу про її екснареченого, співака Іллю Парфенюка: "Якщо б тут стояв Parfeniuk, ти б довго не думала". Після цього блогерка миттєво декілька разів вдарила хлопця в обличчя. Той спробував пояснити, що це був лише жарт, але момент вже розлетівся Мережею.

Відео, яке опублікувала у TikTok юзерка з ніком yanchuuuukdarinka вже стало набирати як перегляди, так і хвилю коментарів:

Таке враження, ніби її спеціально намагаються опозорити

Рестлінг з Джон Сімбочкою

Постанова 100%

Я не вірю, що ця група ще нещодавно була гордістю всієї України

Бо не потрібно її драконити. Він знає, що для неї ця тема болюча і наче навмисно починає про нього говорити

