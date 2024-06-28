Відома українська дизайнерка шокувала, як окупанти зруйнували дім її батьків: "Влучили три снаряди"

Українська дизайнерка Юлія Магдич приголомшила подробицями, як у перші дні повномасштабного вторгнення її батьки опинилися зі зруйнованим будинком під Києвом.

Так, Юлія в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" розповіла, що на початку війни евакуювала батьків і бабусю з дідусем з будинку на Київщині до Львову. І через деякий час родинне гніздечко було зруйновано окупантами трьома снарядами, один з яких не вибухнув і довелося згодом ліквідовувати.

"Це дім батьків у Житомирському напрямку. Я їх тоді дуже активно вмовляла, щоб вони приїхали до Львову, якщо не заради себе, то заради бабусі з дідусем. І влучили три снаряди – два розірвало, а один – ні, його прибрали, коли деокупували територію. Ще кілька впало у ставок поблизу, але їх ще не забрали, тому поки що не купаємося. Ями були величезні", - шокувала Магдич.

Юлія Магдич / Фото: instagram.com/yu_magdych

Дизайнерка зазначила, що оселю їм вдалося відновити, проте одну тріщину після влучання в будинок вони все ж залишили недоторканою, як спогад про жахи війни. Також Юлія додала, що подавалася на державну допомогу з відновлення житла, але грошової підтримки поки не отримала й вважає це цілком аргументованим явищем.

"Ми більш-менш привели в порядок кухню, спальну… Тобто такі місця, де родина переважно відпочиває. А у коридорі ми залишили тріщину, яка нагадує, що війна продовжується. Це для нас такий символ, що ми очікуємо на перемогу. Я як юрист за освітою не могла не звернутися (до державної допомоги з відновлення житла – прим. ред.). Не знаю, чи колись щось відшкодують, але будемо сподіватися. Наразі триває війна і мені здається, що є більш актуальні питання по фінансуванню у держави. Це в першу чергу, військо. А вже як закінчиться, сподіваюся, що українці все отримують", - наголосила дизайнерка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також розповідала про свавілля росіян. Окупанти відібрали майно її батьків у Криму.

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