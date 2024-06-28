Відома українська дизайнерка здивувала, як з РФ і Криму замовляли у неї вишиванки з України

Юлія Магдич дає доволі оригінальну відповідь.
Українська дизайнерка Юлія Магдич, яка має власний бренд авторських вишиванок, висловилася про попит на її вишиванки з країни-агресорки та як відповідає на їхні запитання про товар.
Так, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" дизайнерка розповіла, що її брендом час від часу цікавляться громадяни РФ, Білорусії та люди з окупованих територій України. Зокрема, від них надходять запитання про доставку вишиванок у їхні регіони. Своєю чергою спантеличена Юлія у відповідь на схожі запити гостро наголошує, що в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана Росією. І додає, що ніколи не мала намірів відкривати свій бізнес в РФ.
"Важко уявити, що в РФ буде надпопит на вишиванки. Нам періодично пишуть – щоб ви розуміли – з Росії, Білорусі... Дівчина нещодавно писала з Криму, чи є туди доставка. Я кажу, що так, але коли там відкриється "Нова пошта", до того – ні", – приголомшила Магдич.
Нагадаємо, нещодавно дизайнерка Юлія Магдич чесно відповіла, чому її вишиванки так дорого коштують і чи просить вона зірок рекламувати одяг.
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