Відома українська дизайнерка зізналася, як конфуз познайомив її з Ді Капріо: "Підійшов до мене"

Українська дизайнерка Юлія Магдич, яка має власний бренд авторських вишиванок, поділилася історією знайомства з актором Леонардо Ді Капріо.

Так, за словами Магдич, це трапилося під час однієї з вечірок, де було запрошено багато бізнесменів і зірок. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" дизайнерка зізналася, що просто посеред події у неї зламався один з її підборів. Тож, довелося бути босоніж. Втім, це ніяк не стало перешкодою для того, що Леонардо підійшов познайомитися. До слова, на думку Юлії, зірка є доволі енергетично привабливим.

Юлія Магдич / Фото: instagram.com/yu_magdych

"Ми були на одній вечірці й у мене зламалися підбори. Я була боса. Довелося стати на стілець. А я була у яскравій сукні й він мене помітив, почав махати. Всі кажуть познайомитися, а я не можу йти, бо я боса. І він підійшов до мене. Всі були здивованими, хто вона, що до неї Ді Капріо підійшов. Ось так ми поспілкувалися, потанцювали й я потім пішла додому. І все. Дійсно, енергетично цікавий чоловік. Ось як ви його на екрані бачите, ось він так само відчувається у житті", - поділилася враженнями бізнесвумен.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Магдич розповіла про свого коханого та висловилася про материнство.

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