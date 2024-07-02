Відома українська художниця шокувала, як друзі олігарха з РФ хотіли підкупити її та назвала суму

Українська художниця Ірина Третяк розповіла про зустрічі з впливовими людьми та їхні пропозиції.

Як зізнається художниця, декілька років тому на львівському фестивалі друзі російського олігарха Михайла Фрідмана підійшли до неї з проханням посидіти біля нього за одним столом, щоб бізнесмен потім купив картину Ірини за 40 тис. доларів. Художниця, розуміючи наслідки, відмовилася.

"Це було у Львові на відкритті моєї виставки. Це було до коронавірусу. Вони дізналися, що проходить моя виставка, прийшли в галерею його (Фрідмана — прим. ред.) друзі й запропонували мені так би мовити посидіти на відкритті біля Фрідмана й за це вони куплять мою картину за 40 тис. доларів. Я відмовила", — розповіла Ірина в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Ірина Третяк

Також мисткиня поділилася найдивнішими пропозиціями від заможних людей, імена яких називати не стала. Так, за словами Третяк, за історію її кар'єри їй намагалися подарувати дуже коштовне майно не лише в Україні, але й поза її межами. Проте вона однаково відмовлялася.

"Мені дарували галерею в Європі, квартиру й авто… Я відмовила", — додала художниця.

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