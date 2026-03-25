Відома українська гумористка чесно розповіла про свій стан після операції зі зменшення шлунка

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Реклама

Українська гумористка Анастасія Ткаченко, яка знімалась у проєкті "Ліга сміху", розповіла про свій стан після операції зі зменшення шлунка.

Знаменитість наразі поступово відновлюється після хірургічного втручання. Реабілітація гумористки минає добре. Анастасії Ткаченко вже зняли шви після операції. Окрім того, їй дозволили їсти звичайні продукти, щоправда, у вигляді пюре.

"Із новин: мені сьогодні (25 березня – прим. ред.) зняли шви, і я почала їсти звичайну їжу (правда пюре)", - поділилась знаменитість.

Реклама

Допис Анастасії Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Анастасія Ткаченко пояснила, що протягом 14 днів після операції їй дозволяли лише пити воду та коктейлі з протеїну. Нині ж вона ввела в свій раціон продукти, але споживає їх в невеличній кількості. Окрім того, гумористка активно прогуляюється на свіжому повітрі, що позитивно впливає на її стан.

"Після баріатричної операції 14 днів я пила лише воду та протеїн. Сьогодні в мене була морква, цибуля, цвітна капуста і консервований тунець. Порція - 60 грам. Протеїн все одно п'ю. Гуляю, гарна погода", - додала гумористка.

