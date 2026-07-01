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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
623
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Відома українська гумористка показала фігуру в купальнику після операції зі зменшення шлунка

Артистка перенесла хірургічне втручання ще в березні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Анастасія Ткаченко

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Українська гумористка Анастасія Ткаченко, яка робила операцію зі зменшення шлунка, показала свою фігуру в купальнику.

Україну накрили літні спекотні дні. Тож, Анастасія Ткаченко вирішила рятуватися від спеки в прохолодному басейні. В Instagram-stories гумористка опублікувала декілька кадрів зі свого імпровізованого відпочинку.

Один зі знімків був зроблений у роздягальні. Артистка робила селфі в дзеркалі. Гумориста позувала в чорному суцільному купальнику з пікантним вирізом в зоні декольте, що підкреслив її пишний бюст.

«Професійно кривляюсь в дзеркалі», — пожартувала знаменитість.

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

На інших фото Анастасія Ткаченко постала вже в басейні. Гумористка саме плавала на надувному колі. Судячи з усмішки на обличчі знаменитості, вона неабияк насолоджувалась моментом.

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Зазначимо, у березні Анастасія Ткаченко перенесла операцію зі зменшення шлунка. Артистка тоді ділилась, що наважилась на хірургічне втручання, оскільки переймалась станом свого здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно виконавиця alyona alyona показала пляжні фото в купальнику. Артистка посвітила пишними формами в пікантному вбранні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
623
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