Відома українська гумористка показала фігуру в купальнику після операції зі зменшення шлунка

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

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Українська гумористка Анастасія Ткаченко, яка робила операцію зі зменшення шлунка, показала свою фігуру в купальнику.

Україну накрили літні спекотні дні. Тож, Анастасія Ткаченко вирішила рятуватися від спеки в прохолодному басейні. В Instagram-stories гумористка опублікувала декілька кадрів зі свого імпровізованого відпочинку.

Один зі знімків був зроблений у роздягальні. Артистка робила селфі в дзеркалі. Гумориста позувала в чорному суцільному купальнику з пікантним вирізом в зоні декольте, що підкреслив її пишний бюст.

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«Професійно кривляюсь в дзеркалі», — пожартувала знаменитість.

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

На інших фото Анастасія Ткаченко постала вже в басейні. Гумористка саме плавала на надувному колі. Судячи з усмішки на обличчі знаменитості, вона неабияк насолоджувалась моментом.

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Зазначимо, у березні Анастасія Ткаченко перенесла операцію зі зменшення шлунка. Артистка тоді ділилась, що наважилась на хірургічне втручання, оскільки переймалась станом свого здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно виконавиця alyona alyona показала пляжні фото в купальнику. Артистка посвітила пишними формами в пікантному вбранні.

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