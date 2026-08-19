ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

Відома українська гумористка потрапила в ДТП і зробила заяву про свій стан зараз

Анастасія Ткаченко потрапила в аварію. Гумористка зізналась, як зараз почувається та що її найбільше здивувало.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Анастасія Ткаченко

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Популярна українська гумористка Анастасія Ткаченко потрапила в ДТП.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Аварія сталась 18 серпня. На щастя, з самою Анастасією Ткаченко все гаразд, за винятком того, що вона неабияк злякалась. Окрім того, гумористці відносно пощастило, оскільки авто залишилось неушкодженим.

«Я вдома. Сьогодні (18 серпня — прим. ред.) потрапила в ДТП. Зі мною все добре, машина теж якимось дивом ціла, але налякалася я дуже сильно», — поділилась гумористка.

Також Анастасія Ткаченко зробила заяву. Знаменитість зізналась, що неабияк вдячна близьким. Гумористка говорить, що отримала від них колосальну підтримку. У такі моменти, за словами Ткаченко, особливо цінуєш людей поруч, які піклуються та не лишаються осторонь.

Допис Анастасії Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Допис Анастасії Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

«Ця історія не про аварію. Вона про моїх людей. Про тих, хто одразу примчав до мене — з вечерею, квітами й обіймами. Хто писав, телефонував і по кілька разів перепитував, чи точно я в порядку. У такі моменти особливо гостро розумієш, яке це щастя — мати поруч людей, яким не байдуже. Я так сильно вас люблю. Дякую, що ви в мене є», — поділилась гумористка.

Нагадаємо, нещодавно співак SHUMEI потрапив у ДТП разом зі своєю командою. Артист також показував наслідки аварії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie