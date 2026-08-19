Відома українська гумористка потрапила в ДТП і зробила заяву про свій стан зараз

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

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Популярна українська гумористка Анастасія Ткаченко потрапила в ДТП.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Аварія сталась 18 серпня. На щастя, з самою Анастасією Ткаченко все гаразд, за винятком того, що вона неабияк злякалась. Окрім того, гумористці відносно пощастило, оскільки авто залишилось неушкодженим.

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«Я вдома. Сьогодні (18 серпня — прим. ред.) потрапила в ДТП. Зі мною все добре, машина теж якимось дивом ціла, але налякалася я дуже сильно», — поділилась гумористка.

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Також Анастасія Ткаченко зробила заяву. Знаменитість зізналась, що неабияк вдячна близьким. Гумористка говорить, що отримала від них колосальну підтримку. У такі моменти, за словами Ткаченко, особливо цінуєш людей поруч, які піклуються та не лишаються осторонь.

Допис Анастасії Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

«Ця історія не про аварію. Вона про моїх людей. Про тих, хто одразу примчав до мене — з вечерею, квітами й обіймами. Хто писав, телефонував і по кілька разів перепитував, чи точно я в порядку. У такі моменти особливо гостро розумієш, яке це щастя — мати поруч людей, яким не байдуже. Я так сильно вас люблю. Дякую, що ви в мене є», — поділилась гумористка.

Нагадаємо, нещодавно співак SHUMEI потрапив у ДТП разом зі своєю командою. Артист також показував наслідки аварії.

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