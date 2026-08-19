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Відома українська гумористка потрапила в ДТП і зробила заяву про свій стан зараз
Анастасія Ткаченко потрапила в аварію. Гумористка зізналась, як зараз почувається та що її найбільше здивувало.
Популярна українська гумористка Анастасія Ткаченко потрапила в ДТП.
Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Аварія сталась 18 серпня. На щастя, з самою Анастасією Ткаченко все гаразд, за винятком того, що вона неабияк злякалась. Окрім того, гумористці відносно пощастило, оскільки авто залишилось неушкодженим.
«Я вдома. Сьогодні (18 серпня — прим. ред.) потрапила в ДТП. Зі мною все добре, машина теж якимось дивом ціла, але налякалася я дуже сильно», — поділилась гумористка.
Також Анастасія Ткаченко зробила заяву. Знаменитість зізналась, що неабияк вдячна близьким. Гумористка говорить, що отримала від них колосальну підтримку. У такі моменти, за словами Ткаченко, особливо цінуєш людей поруч, які піклуються та не лишаються осторонь.
«Ця історія не про аварію. Вона про моїх людей. Про тих, хто одразу примчав до мене — з вечерею, квітами й обіймами. Хто писав, телефонував і по кілька разів перепитував, чи точно я в порядку. У такі моменти особливо гостро розумієш, яке це щастя — мати поруч людей, яким не байдуже. Я так сильно вас люблю. Дякую, що ви в мене є», — поділилась гумористка.
Нагадаємо, нещодавно співак SHUMEI потрапив у ДТП разом зі своєю командою. Артист також показував наслідки аварії.