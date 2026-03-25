Відома українська гумористка просто на сцені жорстко потролила Єфросиніну: "Бісиш з усієї сили"

Маша Єфросиніна, Лєра Мандзюк

Українська стендап-комікеса Лєра Мандзюк публічно пожартувала над ведучою Машею Єфросиніною просто під час заходу.

Інцидент стався на сцені, де Мандзюк, сидячи навпроти Єфросиніної, не втрималася від іронічних зауважень. Гумористка зізналася, що така її досконалість навіть дратує, чим неабияк розсмішила публіку. Відео моменту швидко розлетілося у TikTok.

«Як на твоєму фоні не відчувати себе ущербно, Маріє? Хариш! Роздражаш! Бісиш з усієї сили. І хто, як не я, скаже це тобі не позаочі, а отако», — звернулася Мандзюк до ведучої.

Спершу Маша Єфросиніна дещо розгубилася, але згодом відповіла з гумором. Вона зазначила, що може «багато чому навчити й допомогти в житті». Втім, комікеса лише підлила олії у вогонь і парирувала: «Ну і держи собі це».

До слова, цей кумедний епізод з’явився на тлі нещодавнього скандалу довкола Маші Єфросиніної. Раніше чоловік співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський, різко висловився про ведучу, зазначивши, що «у житті вона не така». До того ж він неоднозначно відгукнувся про чоловіка ведучої Тимура Хромаєва, назвавши «мажором». Згодом Олі навіть довелося публічно перепросити у подруги й визнати, що вона не поділяє думки обранця.