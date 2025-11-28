ТСН у соціальних мережах

Гламур
1347
2 хв

Відома українська гумористка приголомшила схудненням на 10 кіло і розкрила, як їй це вдалося

Комікеса також пояснила, через що набрала вагу.

Валерія Сулима
Наталя Гаріпова

Наталя Гаріпова / © instagram.com/nataly.garipova

Відома українська гумористка Наталя Гаріпова приголомшила схудненням на 10 кілограмів.

Комікеса на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізналась, що набрала вагу на тлі війни, постійного стресу та великого навантаження на роботі. Проте Гаріпова зрозуміла, що так не має бути і про себе треба піклуватися. Тож, вона серйозно взялась за своє здоров’я. Це дало результат у вигляді мінус 10 кілограмів на вагах.

«Десь я скинула 10 кілограм. Це було насправді через стрес, війну і дуже багато роботи. Ти забиваєш на себе болт, вирішила робити шоу, щоб всім було легше. Тільки-но я зрозуміла, що в мене є я, я у себе назавжди, то треба потурбуватися про себе. Я просто зробила фокус на себе і стало легше», — говорить гумористка Анні Севастьяновій.

Наталя Гаріпова / © instagram.com/nataly.garipova

Наталя Гаріпова / © instagram.com/nataly.garipova

Наталя Гаріпова запевняє, що не колола жодних препаратів, що допомагають схуднути. Гумористка позбулася ваги завдяки дисципліні. Вона активно займається спортом та стежить за харчуванням, і при цьому робить це регулярно. За словами Гаріпової, схуднення — насправді нелегкий шлях, але результат того вартий.

«Я поняття навіть не розумію, що таке „Оземпік“. Це просто дисципліна. У мене є табличка, де я відмічаю, скільки я пройшла, який сьогодні був спорт, який буде масаж. У мене все чітко. І з їжею так само», — ділиться гумориста.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Чому ведуча «НАКРИЧАЛА» на режисера ТИ КОСМОС та як зірка КАБАРЕ Чопоров «РОЗБИВ» серця фанаток

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська дивувала схудненням на 25 кіло. Артистка розкрила свій раціон і зізналась, від якої їжі відмовилась.

