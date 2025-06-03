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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1168
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1 хв

Відома українська гумористка відверто розповіла про свій алкоголізм: "Пила щодня"

Алла Волкова протягом трьох років страждала від алкогольної залежності. Гумористка зізналась, як кинула пити.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алла Волкова

Алла Волкова / © скриншот з відео

Популярна українська стендаперка Алла Волкова, яка у квітні народила первістка, відверто розповіла про свою алкогольну залежність.

Знаменитість почала вживати алкоголь через проблеми в стосунках із чоловіком, який помер від онкології. Від 2021 року ситуація із залежністю в Алли Волкової погіршилася. Гумористка в інтерв'ю Славі Дьоміну зізналась, що пила щодня. Кошти на випивку в стендаперки були, адже вона гарно заробляла. Врешті, так тривало протягом трьох років.

"Пила дуже сильно. Так, щоб жорстко я пила, то це від 2021 року. Це тривало до минулого року. Це я пила щодня. А до цього я ще пила, але пила раз на три дні, але теж багато. Це у нас у стосунках був жах, я почала пити. Це був алкоголізм 100 відсотків. Випивала на день по-різному. Бувало, пляшка віскі, деколи більше. Заробляла я в стендапі і зараз нормально заробляю. Я одразу добре заробляла", - зізналась Волкова.

Алла Волкова / © instagram.com/fkudz

Алла Волкова / © instagram.com/fkudz

Гумористка припинила пити після того, як дізналась про вагітність. Коли знаменитість зрозуміла, що чекає на народження дитини, то повністю відмовилася від алкоголю.

Нагадаємо, нещодавно співак Wellboy зізнався у залежностях. Ба більше, ситуація була критичною, що артист навіть лікувався в реабілітаційному центрі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1168
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