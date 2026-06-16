Відома українська модель потрапила в ДТП: водій-винуватець аварії втік з місця події

Катерина Білик

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Українська модель та інфлюенсерка Катерина Білик потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

За словами учасників ДТП, водій автомобіля здійснив небезпечний маневр, підрізав машину та створив аварійну ситуацію. Після цього він не зупинився і залишив місце події. Наразі його розшукує Національна поліція України.

Завдяки швидкій реакції водія автомобіля, у якому перебувала Катерина, вдалося уникнути тяжких наслідків. Катерина Білик висловила щиру вдячність Національній поліції за оперативну реакцію та підтримку, а також тим, хто одразу прийшов їй на допомогу.

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Катерина Білик

«У такі моменти особливо гостро розумієш, що найцінніше — це людське життя. Машину можна відремонтувати, матеріальні речі можна відновити, але життя і здоров’я людей є безцінними. Я безмежно вдячна водієві, який не розгубився і зробив усе можливе, щоб уникнути трагедії. Дякую кожному, хто був поруч у ці хвилини. Саме в таких ситуаціях найбільше відчуваєш силу людяності, небайдужості та взаємної підтримки», — зазначила Катерина Білик.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Триває слідство та пошук винуватця ДТП.

Нагадаємо, нещодавно блогер та фітнес-тренер Сергій Данилець потрапив у моторошну аварію разом із 5-річним сином. Спортсмен вийшов на зв’язок після ДТП і розкрив, що сталося.

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